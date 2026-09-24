Hệ thống Rassvet vẫn hoạt động tốt cho dù không đạt quỹ đạo 800km

Mặc dù hệ thống Rassvet của Nga không đạt được quỹ đạo dự kiến ​​ở độ cao 800km, nhưng các thử nghiệm liên lạc vệ tinh với sự tham gia của người dùng thực tế ở Bắc Cực đã xác nhận khả năng hoạt động của mạng lưới.

Ấn phẩm Militarnyi đã đưa ra báo cáo này dựa trên việc theo dõi quỹ đạo của các vệ tinh thuộc "chòm sao" Rassvet.

Cụ thể trong cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 19/9, cư dân của một trong những khu định cư thuộc Khu tự trị Nenets đã có thể tiếp cận hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa thông qua kênh liên lạc vệ tinh.

Phương án này sử dụng các vệ tinh quỹ đạo thấp của Cục 1440 để truyền dữ liệu đến thiết bị đầu cuối của người dùng trên mặt đất. Tín hiệu sau đó được gửi qua wifi đến máy tính bảng của người dùng, từ đó họ có thể kết nối với hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Khu vực thử nghiệm của hệ thống internet vệ tinh Rassvet.

Cần nói thêm, vào cuối tháng 7 đã xuất hiện thông tin về việc các vệ tinh thuộc nhóm đầu tiên của chương trình Rassvet, được phóng vào cuối tháng 3/2026, đã hoàn tất việc triển khai và tạo thành đội hình hoạt động trên quỹ đạo.

Hiện 13 trong số 16 vệ tinh đã được phóng đạt độ cao hoạt động 506km, 2 vệ tinh khác "bị mắc kẹt" ở độ cao 350 - 370km, và 1 vệ tinh đã bị rơi, có lẽ do lỗi sản xuất.

Trong các thông báo chính thức và tài liệu đăng ký, Cục 1440 chỉ ra quỹ đạo mục tiêu của "chòm sao" vào khoảng 80km. Việc ổn định nhóm vệ tinh đầu tiên ở cự ly 500km có thể cho thấy sự thay đổi kế hoạch vào phút chót, hoặc thông tin sai lệch có chủ đích về cấu hình tương lai.

Đồng thời độ cao 500km không cản trở hệ thống khi tương ứng phạm vi mà Starlink hoạt động - trong năm 2026, Công ty SpaceX dự định di chuyển các vệ tinh từ quỹ đạo ở độ cao khoảng 550km xuống còn 480km.

Do vậy, sự khác biệt so với kế hoạch ban đầu sẽ không gây ra vấn đề kỹ thuật nào cho hoạt động của hệ thống Rassvet, như đã được xác nhận qua các cuộc thử nghiệm tại Khu tự trị Nenets.

Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng độ cao hiện tại chỉ là mức trung gian và các vệ tinh cuối cùng sẽ tiếp tục bay lên đến độ cao thiết kế ban đầu.

Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh Rassvet của Nga.

Cục 1440 hiện đang triển khai hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet của Nga. Vào tháng 3/2026, họ đã phóng 16 vệ tinh đầu tiên thuộc nhóm mục tiêu lên quỹ đạo, và tới tháng 7 lại thêm 16 thiết bị nữa.

Nhà sản xuất cho biết hệ thống này sử dụng công nghệ 5G NTN để liên lạc giữa các vệ tinh và trạm mặt đất, đồng thời sử dụng tia laser để truyền dữ liệu giữa các vệ tinh với nhau.

Trong các bài kiểm tra trước đây, Cục 1440 tuyên bố có thể truyền dữ liệu giữa các vệ tinh ở khoảng cách lên đến 1.000km với tốc độ tối đa 10Gbps.

Theo lịch trình được công bố, hoạt động thương mại dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2027. Các nguồn tin của Nga trước đó đã đề cập đến kế hoạch tăng số lượng vệ tinh lên 250 vào năm 2027, lên 730 vào năm 2030 và sau đó lên hơn 900 vào năm 2035.

Tuy nhiên, tiến độ như vậy sẽ đòi hỏi việc phóng thường xuyên các nhóm vệ tinh mới với tốc độ khoảng 16 chiếc mỗi tháng, trong khi hiện tại chúng được phóng khoảng một lần mỗi 4 tháng.

Nhưng ngay cả khi gặp phải những trở ngại tạm thời và tình trạng thiếu hụt số lượng, nếu cho rằng Nga sẽ từ bỏ một dự án quan trọng mang tính chiến lược như vậy chỉ vì chi phí tăng cao hoặc chậm tiến độ là không chính xác.

Theo Militarnyi