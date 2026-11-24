Đoạn đường Tuy Trung - Bàn Cẩm thuộc tuyến cao tốc Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân, với chiều dài hơn 220 km, đóng vai trò kết nối nhiều tuyến cao tốc từ các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc hướng về khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc ở miền Bắc nước này. Năm ngoái, đoạn đường này đã được mở rộng lên 10 làn xe và trang bị hệ thống cao tốc thông minh, giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc mỗi khi xảy ra va chạm.

Trước đây, các vụ tai nạn và ùn tắc giao thông chỉ được xử lý sau khi có thông báo từ các tài xế hoặc được lực lượng tuần tra phát hiện. Hiện nay, mạng lưới radar và các cảm biến dọc theo tuyến đường sẽ thu thập dữ liệu theo thời gian thực về tình trạng mặt đường cũng như các phương tiện di chuyển, sau đó truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy và điều phối thông minh.

Ngay khi nền tảng dữ liệu phát hiện bất thường, hệ thống sẽ phân tích tình hình - dựa trên lưu lượng giao thông thực tế, điều kiện thời tiết và các công trình đang thi công - để đưa ra cảnh báo, đồng thời cho phép triển khai các biện pháp quản lý giao thông chủ động tại các trạm thu phí và dọc theo tuyến đường chính.

Hệ thống này còn có khả năng điều động thiết bị bay không người lái (drone) đến hiện trường trước cả nhân viên làm việc tại mặt đất. Các thiết bị này sẽ ghi hình và truyền trực tiếp dữ liệu từ hiện trường, đồng thời hướng dẫn các phương tiện liên quan trong những vụ va chạm nhẹ nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực.

Ông Đinh Đông, Trưởng nhóm điều phối tại Trung tâm chỉ huy và điều phối giao thông thông minh của đoạn đường Tuy Trung - Bàn Cẩm thuộc tuyến cao tốc Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân, cho biết: "Trong một vụ tai nạn giao thông, hai xe tải đã va quệt với hai xe ô tô con. Nhờ tận dụng dữ liệu lớn (big data), hệ thống của chúng tôi đưa ra phương án hỗ trợ xử lý tình huống, điều hướng giao thông để ngăn ngừa các vụ va chạm tiếp theo cũng như tình trạng ùn tắc nghiêm trọng".

Ngoài ra, hệ thống quản lý giao thông thông minh này còn có khả năng đưa ra các dự báo. Thông qua việc điều chỉnh các thông số như lưu lượng giao thông tại những điểm trọng yếu - chẳng hạn như các nút giao trên cao tốc - các nhà vận hành có thể mô phỏng tình trạng giao thông trong tương lai, từ đó xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Giao thông tỉnh Liêu Ninh, ông Tô Liên Quân cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống thu thập dữ liệu và cảm biến, chủ yếu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) cùng các camera có độ nét cao. Bằng cách tập hợp dữ liệu này vào một nền tảng quản lý và tận dụng 'bộ não thông minh' dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích và đưa ra quyết định, chúng tôi đã đạt được hiệu quả trong công tác quản lý vận hành đường cao tốc một cách khoa học, đồng thời đảm bảo lưu thông an toàn và thông suốt”.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng đầu năm nay, đoạn đường Tuy Trung - Bàn Cẩm thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân ghi nhận lưu lượng giao thông trung bình đạt 52.000 lượt xe mỗi ngày, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thời gian xảy ra ùn tắc giao thông đã giảm 61,4%, và số vụ tai nạn cũng giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2025.