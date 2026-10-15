Hệ thống phòng vệ trên chiến xa T-14 có chống được mọi tên lửa?

Xe tăng hiện đại phải đối mặt với nhiều loại vũ khí chống tăng, từ tên lửa dẫn đường, đạn xuyên giáp động năng đến đạn đột nóc từ trên cao.

Chỉ tăng độ dày của giáp không thể giải quyết mọi mối đe dọa, bởi trọng lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến cơ động và khả năng vận hành. Vì vậy, nhiều nhà thiết kế phát triển hệ thống phòng vệ chủ động để bổ sung cho lớp giáp truyền thống.

Xe tăng T-14 Armata của Nga được giới thiệu cùng hệ thống Afganit. Theo các mô tả công khai, tổ hợp này sử dụng cảm biến để phát hiện mối đe dọa và phối hợp với các phương tiện đối phó nhằm ngăn chặn hoặc làm giảm khả năng trúng đích của vũ khí đối phương.

Cách tiếp cận đó khác với giáp thụ động, vốn chủ yếu hấp thụ hoặc làm suy giảm năng lượng của đòn đánh sau khi vũ khí tiếp xúc với xe.

Về nguyên tắc, phòng vệ chủ động có thể tạo thêm một lớp bảo vệ trước khi tên lửa hoặc đạn chống tăng chạm vào thân xe.

Nếu phát hiện đúng mối đe dọa và phản ứng đủ nhanh, hệ thống có thể giúp tăng cơ hội sống sót của phương tiện.

Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào loại mục tiêu, tốc độ tiếp cận, góc tấn công, khả năng phát hiện và thời gian xử lý của tổ hợp.

Afganit không nên được xem như một lá chắn tuyệt đối. Hệ thống có thể gặp khó khăn trước những cuộc tấn công từ nhiều hướng, các mục tiêu xuất hiện bất ngờ hoặc những phương tiện bay nhỏ có đặc điểm khác với mối đe dọa mà cảm biến được tối ưu để phát hiện.

Khả năng đối phó với tên lửa chống tăng cũng không tự động chứng minh rằng hệ thống có thể ngăn chặn mọi loại đạn xuyên giáp động năng.

Một vấn đề khác là khả năng phối hợp giữa các lớp bảo vệ. Giáp thụ động, giáp phản ứng nổ và hệ thống phòng vệ chủ động phải được bố trí sao cho không cản trở lẫn nhau.

Các thiết bị cảm biến cũng cần hoạt động trong môi trường có bụi, khói, rung chấn và tác động từ chiến đấu.

Nga đã quảng bá Afganit như một thành phần quan trọng trong kiến trúc bảo vệ của T-14. Tuy nhiên, dữ liệu công khai về hiệu quả thực tế của hệ thống còn hạn chế.

Bởi vậy, đánh giá chính xác cần phân biệt giữa cấu hình được giới thiệu, kết quả thử nghiệm được công bố và năng lực đã được chứng minh trong chiến đấu.

Đối với T-14, Afganit thể hiện nỗ lực chuyển từ bảo vệ bằng giáp đơn thuần sang mô hình phòng vệ nhiều lớp.

Nhưng hiệu quả của mô hình này chỉ có thể được xác định khi có dữ liệu đáng tin cậy về khả năng phát hiện, đánh chặn và duy trì hoạt động trong điều kiện thực tế.