Hệ thống phòng vệ chủ động President-S130 giúp máy bay Yak-130M miễn nhiễm tên lửa đối phương

Nguyên mẫu máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M nâng cấp thứ 3 do Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) phát triển vừa đã hoàn thành tốt đẹp chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, cải tiến quan trọng nhất của máy bay là việc lắp đặt cho nó hệ thống phòng vệ chủ động (APS) có tên gọi President-S130.

Nhà sản xuất cho biết đây là một tổ hợp APS hoàn chỉnh, hoạt động theo 3 giai đoạn và tạo ra một "mái vòm" phòng thủ bất khả xâm phạm xung quanh máy bay.

Các cảm biến của hệ thống sẽ tự động phát hiện tên lửa đang bay tới và ngay lập tức triển khai gây nhiễu điện tử, làm mù các hệ thống tìm kiếm và phát hiện mục tiêu của đối phương.

Hơn nữa khi máy bay bị tấn công, tín hiệu gây nhiễu radar và làm mù khí tài dẫn đường bằng hồng ngoại đặc biệt sẽ được hệ thống APS phát ra để làm chệch hướng tên lửa.

Đại diện Tập đoàn Rostec nhấn mạnh,việc đưa Yak-130M vào chương trình thử nghiệm bay sẽ giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình cấp chứng nhận. Dự kiến ​​những chiếc đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2028.

Máy bay Yak-130 hiện đại hóa vẫn giữ nguyên 9 điểm treo vũ khí, bao gồm 8 điểm gắn trên cánh và 1 điểm chính giữa thân, tải trọng tối đa đạt tới mức 3.000 kg.

Trong khi Yak-130 được thiết kế như một "lớp học trên trời" cho học viên phi công, thì phiên bản Yak-130M là một máy bay tấn công hạng nhẹ hoàn chỉnh, đang được ưa chuộng cả ở Nga và nước ngoài.

Biến thể xuất khẩu của Yak-130M đã ra mắt tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD để tự vệ và đánh chặn mục tiêu.

Máy bay còn được bổ sung vũ khí không đối đất chính xác, bao gồm bom dẫn đường bằng laser KAB-250LG-E và bom dẫn đường vệ tinh K08BE. Kho vũ khí cũng bao gồm rocket không điều khiển (S-8 và S-13) và bom rơi tự do thông thường.

Nhờ khả năng điều khiển ở tốc độ tương đối thấp, chiếc Yak-130M được nhà phát triển coi là một máy bay chiến đấu chống UAV rất hiệu quả.

Yak-130M có khả năng tuần tra bầu trời ở tốc độ mà các tiêm kích hạng nặng không thể đạt được và đánh chặn máy bay không người lái tấn công lớn nhưng di chuyển chậm.

Yak-130M được thiết kế như một nền tảng đa năng, đảm nhiệm hai vai trò. Trong thời bình và ở hậu phương, nó vẫn là một máy bay huấn luyện lý tưởng, có khả năng mô phỏng tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm.

Trong chiến đấu, Yak-130M có thể chuyển đổi thành máy bay tấn công hạng nhẹ để hỗ trợ hỏa lực tầm gần, tấn công chính xác mục tiêu mặt đất và đánh chặn đối tượng trên không bay ở tốc độ thấp.

Các chuyên gia nhận định, việc trang bị hệ thống President-S130 đã nâng tầm máy bay này lên một đẳng cấp riêng. Đối với các quốc gia thiếu hệ thống phòng không hiện đại, Yak-130M là một công cụ lý tưởng.

Yak-130M có thể hoạt động độc lập trong tầm bắn của tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và các hệ thống phòng không hạng nhẹ, thực hiện cuộc tấn công chính xác và có chi phí vận hành rẻ hơn đáng kể so với tiêm kích truyền thống.