Cộng hòa Séc đang cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow-3 của Israel, ấn phẩm Europäische Sicherheit & Technik cho biết sau khi tham khảo một nguồn tin giấu tên.

Trong chuyến thăm chính thức tới Israel gần đây, Thủ tướng Andrej Babis cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Séc đã đến thăm một đơn vị vận hành hệ thống Arrow-3.

Đoàn công tác nói trên cũng tham quan những cơ sở của tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel - đơn vị chịu trách nhiệm về các chương trình Arrow, David's Sling và Iron Dome trong cấu trúc nghiên cứu và phát triển.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - Thiếu tướng Amir Baram đã thông báo cho phái đoàn Séc về kế hoạch của Tel Aviv trong những năm tới, nhấn mạnh tình hình chiến lược đang thay đổi và tầm quan trọng của hợp tác lâu dài trong lĩnh vực vũ khí.

Theo giới truyền thông, chuyến thăm này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel. Tuy nhiên Cộng hòa Séc vẫn chưa công bố quyết định chính thức về việc mua hệ thống Arrow-3.

Hợp tác quân sự, đặc biệt là lĩnh vực phòng không giữa Cộng hòa Séc và Israel đang được thắt chặt, hiện đã bao gồm việc mua sắm radar cảnh báo sớm và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung.

Tháng 9/2026, Prague trở thành quốc gia NATO đầu tiên trang bị tổ hợp SPYDER AiO tiên tiến nhất của Israel. Nước này đã đặt mua 4 khẩu đội vào năm 2021 để thay thế các hệ thống 2K12 Kub từ thời Liên Xô, một số trong đó đã được chuyển giao cho Ukraine.

Cần nói thêm, các tổ hợp Arrow-2 và Arrow-3 tạo thành tầng cao nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel, hoạt động cùng với các tổ hợp Iron Dome, David's Sling và Iron Beam.

Hệ thống phòng không Arrow-2 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng khí quyển phía trên, nó có tầm bắn lên đến 100 km và độ cao 50 km, đạt tốc độ tối đa Mach 9.

Trong khi đó tên lửa của tổ hợp Arrow-3 thực hiện việc đánh chặn các mục tiêu đạn đạo ngoài khí quyển trong không gian gần, ở khoảng cách lên đến 2.400 km và độ cao trên 100 km.

Việc phát hiện và theo dõi mục tiêu đạn đạo được thực hiện bởi trạm radar cảnh báo sớm Green Pine và Super Green Pine, với phạm vi phát hiện lên đến 500 - 900 km.

Dựa trên kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến với Iran trong năm 2026, các hệ thống Arrow-2/3 đã được Israel nâng cấp nhiều lần. Đáng chú ý là các yếu tố trí tuệ nhân tạo và điều khiển tự động đã tích hợp vào hệ thống, mang lại khả năng tác chiến vượt trội.