Hệ thống phòng không tầm xa siêu thanh S-300V4 cho thấy sức mạnh vượt trội

Theo giới thiệu, S-300V4 Antey-4000 là một tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa đa năng, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng và đơn vị quân đội khỏi hầu hết vũ khí tấn công đường không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Một khẩu đội S-300V4 bao gồm nhiều phương tiện bánh xích khổng lồ, mỗi xe có nhiệm vụ riêng. Trong đó trạm điều khiển tên lửa đa kênh sẽ định vị mục tiêu, tính toán đặc điểm, xác định bệ phóng nào chịu trách nhiệm đánh chặn và cung cấp thông tin cần thiết.

Hệ thống S-300V4 có một đài radar với ăng ten khổng lồ, NATO đặt biệt danh cho khí tài này là "Chảo nướng" không chỉ vì kích thước lớn mà còn để ám chỉ nhiệt độ cao mà các phần tử bức xạ của ăng ten mảng pha chủ động tạo ra.

Các xe mang phóng tự hành (TELAR) mang 2 hoặc 4 tên lửa, chúng được trang bị radar riêng và có thể chiến đấu độc lập nếu cần thiết. Phương tiện này còn được hỗ trợ bởi xe nạp đạn kiêm chấp hành phóng (TEL).

Tên lửa đánh chặn dành cho S-300V4 là loại hai tầng, siêu thanh, có tốc độ tối đa trên Mach 9, với khả năng bắn hạ mục tiêu cách xa 400 km. Ở chế độ bình thường, khẩu đội phòng không có thể đồng thời tấn công 6 đối tượng độc lập thông qua 12 tên lửa.

Ở cấp tiểu đoàn, hai hệ thống radar mạnh mẽ hơn được bổ sung - một radar giám sát 360 độ và một radar kiểm soát hỏa lực. Radar giám sát có góc phương vị 360, độ phát hiện mục tiêu trong bán kính 240 km và truyền thông tin đến xe phóng của khẩu đội để theo dõi.

Radar giám sát của tổ hợp phòng không S-300V4 được thiết kế để tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo cũng như máy bay tác chiến điện tử ở tầm xa.

Đi kèm với chúng là một sở chỉ huy di động sử dụng cùng khung gầm thiết giáp bánh xích, tuy không có radar riêng nhưng lại được trang bị rất nhiều thiết bị điện tử thông minh bên dưới lớp vỏ bọc thép.

Tất cả các thành phần của khẩu đội đều được kết nối không dây và có thể trao đổi dữ liệu ở cự ly xa, các hệ thống phòng không cấp dưới, chẳng hạn như Buk cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự.

S-300V là một trong 3 nhánh của dòng hệ thống phòng không S-300 đồ sộ. Chữ "V" thể hiện nó là tổ hợp trang bị cho lục quân, được thiết kế để hoạt động độc lập, bảo vệ đội hình tiến công của các đơn vị cơ giới khỏi những cuộc tập kích từ trên không.

Ngoài ra còn có S-300P (trang bị cho lực lượng phòng không) sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp, vốn quen thuộc qua các cuộc duyệt binh và video quân sự. Hệ thống S-300P hoạt động phối hợp với radar phòng không mặt đất.

Cuối cùng là hệ thống phòng không S-300F (trang bị cho hải quân) được lắp đặt trên các tàu chiến cỡ lớn, mang lại chiếc ô bảo vệ tin cậy cho toàn hạm đội.

Trong tất cả những hệ thống S-300, phiên bản lục quân có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất, đi kèm khả năng tác chiến vượt trội. S-300V4 là phiên bản hiện đại nhất của gia đình Antey, được đưa vào phục vụ từ năm 2014.

Hiện tại Nga mới chỉ xuất khẩu ra nước ngoài phiên bản đời trước là S-300VM Antey-2500, họ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ bán biến thể S-300V4 Antey-400 cho bất cứ đối tác nào.