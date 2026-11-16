Hệ thống phòng không Krona của Nga sẽ sớm bắn hạ máy bay không người lái đối phương?

Vào tháng 4 năm nay, các cuộc thử nghiệm sơ bộ hệ thống tên lửa tầm ngắn (SAM) mới nhất dành cho phòng không điểm mang tên Krona đã bắt đầu.

Và mới đây tại một cuộc họp báo, ông Alan Lushnikov - Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC) thông báo các bài kiểm tra đã được hoàn thành đầy đủ và rất thành công, việc thử nghiệm cấp nhà nước sẽ sớm bắt đầu.

Mục tiêu chính của hệ thống phòng không này trên chiến trường là các máy bay không người lái của đối phương. Tổ hợp Krona sẽ bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng, các công trình kiến ​​trúc và hệ thống thông tin liên lạc khỏi mối đe dọa.

Hệ thống Krona bao gồm các khí tài phát hiện và điều khiển, cũng như những phương tiện chiến đấu di động hoặc dạng module gắn cố định, tức là mức độ tùy biến rất cao.

Tất cả đều được tích hợp vào một tổ hợp duy nhất. Kiến trúc module của nó cho phép thiết bị được lắp đặt trên khung gầm xe tải địa hình, hoặc xe bọc thép như BMP-2/3 và BTR-82.

Các tên lửa phòng không 9M340 Sosna-R trang bị cho Krona với hệ thống định vị từ xa bằng laser, cùng với tên lửa 9M333 sử dụng đầu dò quang điện tử đa phổ hiện đang được sản xuất hàng loạt.

Trước đó, giới truyền thông Nga đã lưu ý rằng nhờ kinh nghiệm thu được trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt, việc tạo ra tổ hợp vũ khí phòng không độc đáo mới này chỉ mất chưa đầy 2 năm.

Đáng chú ý là trước đó phiên bản bánh xích mang tên Sosna đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến trường, cấu hình của nó gần như giống hệt với Krona, chỉ khác ở khung gầm.

Sosna là tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, theo quảng cáo, nó có thể được sử dụng để bảo vệ những căn cứ quân sự và tham gia một số hình thức tác chiến phòng không khác.

Theo nhà sản xuất, Sosna có thể dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu trên không như trực thăng, phi cơ phản lực, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, vũ khí công nghệ cao và nhiều phương tiện tấn công đường không kích thước nhỏ khác.

Tổ hợp này được trang bị đạn tên lửa đánh chặn 9M337/9M340 Sosna-R dẫn đường theo cơ chế bám chùm laser, sở hữu tốc độ tối đa lên đến 900 m/s và thời gian phản ứng rất nhanh trước các mối đe dọa.

Tên lửa Sosna-R được dùng để tiêu diệt mục tiêu bay ở cự ly tối đa 10 km và độ cao lên đến 5.000 m, hệ thống này không được trang bị pháo tự động bắn nhanh như Pantsir-S1.

Toàn bộ các thành phần của hệ thống như trạm trinh sát quang điện tử và 12 ống phóng kiêm bảo quản dành cho tên lửa đều được đặt trên khung gầm xe thiết giáp bánh xích MT-LB độ cơ động cao và còn có khả năng lội nước.

Thiết bị quang điện tử có thể dẫn bắn tên lửa tiêu diệt mọi mục tiêu trên bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như các biện pháp gây nhiễu chủ động, nó còn bảo vệ được các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân.

Nhà sản xuất cho biết, một khẩu đội Sosna hoàn chỉnh gồm có bệ phóng tự hành, radar, hệ thống dẫn đường, camera ảnh nhiệt quét khu vực theo chiều ngang 60 độ và góc phương vị 20 độ.

Hệ thống Sosna cũng có khả năng tìm kiếm quang học bị động, vùng bao phủ khu vực theo chiều ngang 360 độ và góc phương vị -5 độ đến 60 độ. Hiện chưa rõ tại sao Nga phải thử nghiệm Krona lâu đến vậy, trong khi Sosna đã có sẵn từ lâu.