Hệ thống phòng không IRIS-T SLM bản hải quân giúp khinh hạm F125 'bất khả xâm phạm'

Tập đoàn Diehl Defence cho biết điều này trong thông cáo báo chí của mình. Theo những điều khoản của hợp đồng, họ sẽ chịu trách nhiệm sản xuất nguyên mẫu và tiến hành thử nghiệm bắn toàn diện đối với hệ thống phòng không IRIS-T SLM phiên bản hải quân.

Bước đi trên là cần thiết để tích hợp hoàn toàn hệ thống phòng không IRIS-T SLM vào kiến ​​trúc hiện có của các tàu hộ vệ lớp F125 và đảm bảo hiệu quả mang lại ở mức tối đa.

Trước đó vào tháng 10/2025, Diehl Defence đã thử nghiệm một nguyên mẫu phiên bản hải quân của hệ thống tên lửa phòng không mặt đất IRIS-T SLM trong cuộc tập trận trên biển.

Sau đó bệ phóng được tích hợp trên boong tàu hộ vệ F125 Baden-Württemberg. Theo nhà sản xuất, toàn bộ quá trình từ phát triển ý tưởng đến khi phóng thử diễn ra chưa đầy 10 tháng.

Căn cứ vào những bức ảnh đăng tải vào thời điểm đó, một bệ phóng thông thường của hệ thống phòng không IRIS-T SLM phiên bản trên đất liền đã được sử dụng cho mục đích thử nghiệm, khi được tháo rời khỏi khung gầm xe tải và lắp đặt trên boong tàu.

Đồng thời một tổ hợp phòng không IRIS-T SLM phiên bản hải quân hoàn chỉnh sẽ cần những sự điều chỉnh đáng kể để hoạt động trong điều kiện độ ẩm cao và tiếp xúc với nước mặn liên tục.

Các khinh hạm F125 được chọn làm nền tảng mang hệ thống này bởi chúng không có đủ vũ khí phòng không. Do đó việc trang bị cho lớp chiến hạm trên tổ hợp IRIS-T SLM có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của nó.

Đối với khinh hạm F125, việc thiết kế lớp tàu chiến này bắt đầu từ năm 2007. Theo Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS), nhà phát triển đã tạo ra khoảng 90% hệ thống mới dành riêng cho chương trình F125.

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Đức đã đặt hàng 4 tàu hộ vệ loại này, nhằm thay thế 8 khinh hạm F122 đã cũ, được đóng từ năm 1982 đến năm 1990.

Thông số kỹ thuật chính của F125: Lượng giãn nước 7.200 tấn. Chiều dài 149,5 mét. Chiều rộng 18,8 mét. Mớn nước 5 mét. Tốc độ tối đa 26 hải lý/giờ. Tầm hoạt động 4.000 hải lý. Thủy thủ đoàn gồm 126 người và có khả năng mang theo thêm 60 lính thủy đánh bộ.

Chiếc tàu đầu tiên trong loạt tàu này là Baden-Württemberg. Trong quá trình thử nghiệm, nhà đóng tàu đã gặp phải vấn đề kỹ thuật khá nghiêm trọng liên quan đến lỗi thiết kế.

Kết quả là nó chỉ được đưa vào biên chế từ mùa hè năm 2019, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Chiếc tàu cuối cùng thuộc lớp F125 được bàn giao cho Hải quân Đức vào tháng 1/2022.

Tàu được trang bị 1 khẩu pháo 127 mm của Tập đoàn Leonardo (Ý), 2 hệ thống pháo phòng không MLG 27 cỡ 27 mm, 5 súng máy hạng nặng 12,7 mm, 2 ống phóng ngư lôi ba nòng cỡ 324 mm, tên lửa chống hạm Harpoon và hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RAM.

Trên tàu cũng có 2 máy bay trực thăng đa dụng NH90 thường được dùng cho tác chiến chống ngầm và 4 xuồng cao su bơm hơi RIB để triển khai lính thủy đánh bộ hay lực lượng tác chiến đặc biệt đi kèm.