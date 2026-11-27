Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư.

Ngày 27/11, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại khu vực cống kiểm soát triều Bến Nghé và Tân Thuận cho thấy, sau khi hệ thống ngăn triều được vận hành thử nghiệm, tình trạng ngập úng do triều cường tại một số tuyến đường khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể, góp phần cải thiện việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Khu vực cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Chị Nguyễn Thị Phượng, ngụ đường Trần Xuân Soạn, cho biết những ngày trước, mỗi khi triều cường dâng cao, nước thường tràn vào khu vực buôn bán, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Có những hôm nước dâng từ sáng sớm, đến khoảng 5 giờ mới rút, khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn, thậm chí chết máy.

“Trước đây, nước ngập dữ lắm. Những ngày triều cao, nước tràn vào khu vực buôn bán, nhiều người chở hàng, trái cây đến bị ảnh hưởng, có xe còn chết máy. Nhưng mấy ngày nay, khi hệ thống bắt đầu vận hành thử nghiệm, tình trạng ngập đã đỡ hơn nhiều, nước không còn tràn vào như trước, chỉ một số khu vực thấp vẫn còn bị ngập nhẹ”, chị Phượng chia sẻ.

Đường Trần Xuân Soạn đã giảm ngập khi vận hành cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Theo chị Phượng, việc vận hành hệ thống ngăn triều là giải pháp thiết thực đối với những khu vực vốn thường xuyên chịu cảnh ngập nước trong nhiều năm. Người dân kỳ vọng công trình sẽ phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần hạn chế ngập khi triều dâng, nhất là vào buổi sáng, thời điểm công nhân, học sinh, sinh viên đi làm, đi học đông.

Theo thông tin từ Tập đoàn Trung Nam, nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), trong hai ngày 27 và 28/11, đơn vị tổ chức chương trình tham quan một số hạng mục công trình, tạo điều kiện để người dân, chuyên gia và sinh viên trực tiếp tìm hiểu quy mô, chức năng, nguyên lý hoạt động của hệ thống ngăn triều.

Bên trong phòng điều khiển trung tâm cống kiểm soát triều lớn Bến Nghé.

Khoảng 1.000 người dự kiến tham gia chương trình tham quan các công trình cống kiểm soát triều lớn gồm Tân Thuận, Bến Nghé và Mương Chuối. Người dân có nhu cầu tham gia đăng ký thông qua đường link do nhà đầu tư cung cấp. Do đặc thù các công trình nằm trên khu vực sông nước, chương trình hạn chế người tham gia dưới 18 tuổi nhằm bảo đảm an toàn.

Người dân tham quan công trình cống kiểm soát triều lớn Bến Nghé.

Hoạt động tham quan được tổ chức sau khi toàn bộ hệ thống thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng lần đầu tiên được vận hành liên hoàn vào trưa 25/11. Tại nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, các đơn vị liên quan đã phối hợp vận hành đồng bộ hệ thống, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cống, trạm bơm, hệ thống quan trắc và trung tâm điều hành.

Thông qua hệ thống SCADA kết nối các điểm quan trắc, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, tình trạng thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình. Việc vận hành liên hoàn nhằm đánh giá khả năng kiểm soát triều cường, điều tiết nước, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành trước khi đưa dự án vào khai thác ổn định.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư. Công trình gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng tuyến đê bao, kè bảo vệ tại các vị trí xung yếu và hệ thống cống kiểm soát triều nhỏ trên các tuyến.

Công trình có 8 cống kiểm soát triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm...

Theo thiết kế, dự án hướng đến kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570 km², bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân. Hệ thống gồm các cống có khẩu độ cửa van từ 10 m đến 160 m, hệ thống âu thuyền, trạm bơm với tổng công suất 120 m³/giây, tuyến đê bao, kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km và 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao. Dự án còn có nhà quản lý trung tâm cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA phục vụ giám sát và điều tiết mực nước.

Khi vận hành đồng bộ, công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, chủ động điều tiết mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch; nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, đồng thời hỗ trợ cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

Sau chương trình tham quan, trong hai ngày 29 và 30/11, các đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.

Dự kiến trong tháng 12/2026, dự án sẽ tổ chức lễ khánh thành, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành công trình sau 10 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc.