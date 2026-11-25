Ngày 25/11, tại Nhà Quản lý Trung tâm – Cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trung Nam tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1”, công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống được vận hành thử nghiệm và ghi nhận những kết quả tích cực.

Khu vực cống kiểm soát triều Mương Chuối.

Theo thông tin từ nhà đầu tư, tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống vẫn kiểm soát được mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì chênh lệch mực nước giữa bên trong và bên ngoài trên 80cm.

Đáng chú ý, tại một số khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, đường Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành thử.

Kết quả bước đầu cho thấy khả năng kiểm soát triều của hệ thống, đồng thời mở ra kỳ vọng giảm tình trạng ngập nước tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng khi triều dâng.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động vận hành liên hoàn lần này là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được ví như “bộ não” của toàn dự án, đặt tại Nhà Quản lý Trung tâm – Cống Mương Chuối.

Thông qua kết nối với 29 điểm quan trắc, hệ thống cho phép đội ngũ vận hành theo dõi mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành.

Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa giúp nâng cao khả năng giám sát, kiểm soát và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn hệ thống.

Dự án được khởi công từ năm 2016, tuy nhiên quá trình triển khai kéo dài do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng.

Cống kiểm soát triều Cây Khô.

Có thời điểm, dù khối lượng thi công đã đạt trên 90%, dự án vẫn phải tạm dừng trong thời gian dài để chờ tháo gỡ các vướng mắc.

Những khó khăn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ quản lý đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ hoàn thành công trình.

Trong quá trình này, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gồm Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025. Cùng với nỗ lực của chính quyền TP.HCM, các cơ chế tháo gỡ đã tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai.

Sau 10 năm, việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đưa công trình vào phục vụ đời sống.

Cống kiểm soát triều Phú Xuân.

Đây cũng là kết quả từ sự phối hợp của các cơ quan quản lý, chính quyền thành phố, nhà đầu tư và đội ngũ kỹ sư, công nhân tham gia thực hiện dự án.

Theo thiết kế, dự án có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10m đến 160m; khoảng 6km đê bao, kè ven sông; 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120m³/s.

Bên cạnh đó, Nhà Quản lý Trung tâm cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, điều phối và vận hành tập trung các hạng mục công trình.

Khi được vận hành đồng bộ, dự án hướng đến mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường nước và nâng cao khả năng thích ứng của TP.HCM trước tác động của biến đổi khí hậu.

TP.HCM vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều sau 10 năm triển khai.

Đối với một đô thị có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc như TP.HCM, tình trạng triều cường gây ngập tại nhiều tuyến đường, khu dân cư từ lâu đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Vì vậy, hiệu quả thực tế của dự án không chỉ được đánh giá qua quy mô xây dựng hay công nghệ được ứng dụng, mà quan trọng hơn là khả năng kiểm soát ngập, bảo vệ khu dân cư và cải thiện chất lượng sống.

Việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều sau nhiều năm triển khai là dấu mốc đáng chú ý đối với công tác phát triển hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu của TP.HCM.

Sau một thập kỷ triển khai với nhiều lần gián đoạn, hệ thống ngăn triều TP.HCM được vận hành liên hoàn.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của công trình sẽ cần tiếp tục được kiểm chứng qua quá trình vận hành thực tế, nhất là trong những đợt triều cường lớn và điều kiện mưa lớn kết hợp triều dâng.

Kỳ vọng đặt ra là hệ thống sớm phát huy hiệu quả đồng bộ, góp phần giảm áp lực ngập nước, bảo đảm an toàn cho đời sống dân sinh và từng bước xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thích ứng tốt hơn với những thách thức từ biến đổi khí hậu.