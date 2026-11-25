Trưa 25/11, tại Nhà Quản lý Trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trung Nam thực hiện vận hành liên hoàn hệ thống công trình thuộc Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1". Đây được xem là cột mốc quan trọng sau 10 năm triển khai dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Tp.HCM.

Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu" là dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống đã được vận hành thử trong điều kiện thực tế và ghi nhận những kết quả tích cực. Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống kiểm soát được mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì chênh lệch mực nước giữa hai phía trên 80cm.

Đáng chú ý, tại một số khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành thử. Kết quả này bước đầu cho thấy khả năng kiểm soát triều của hệ thống, đồng thời mang lại kỳ vọng cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại cho người dân tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng.

"Bộ não" điều khiển hoàn toàn hệ thống

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được ví như "bộ não" điều hành toàn bộ công trình, đặt tại Nhà Quản lý Trung tâm – Cống Mương Chuối.

Cống ngăn triều được điều khiển tự động bởi hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA.

Thông qua hệ thống kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm. Theo thông tin dự án, hệ thống SCADA còn hỗ trợ điều khiển cửa van, trạm bơm và âu thuyền, giúp các hạng mục vận hành đồng bộ, chủ động theo điều kiện thực tế.

Quy trình vận hành được xây dựng dựa trên mực nước triều, lượng mưa và cấp độ rủi ro thiên tai. Khi triều thấp, cửa cống được mở để nước lưu thông và tiêu thoát tự nhiên. Khi triều dâng đến ngưỡng quy định, cửa cống đóng nhằm hạn chế nước triều đi vào khu vực được bảo vệ. Trong trường hợp mưa lớn kết hợp triều cao, hệ thống có thể vận hành tiêu thoát một chiều và huy động trạm bơm theo phương án phù hợp.

Hệ thống cống ngoài hướng đến ngăn triều, còn phối hợp điều tiết, tiêu thoát nước trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

Theo quy trình vận hành, khi xảy ra tình huống mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp II, hệ thống có thể vận hành cống theo chế độ tiêu thoát một chiều, đồng thời sử dụng trạm bơm để duy trì mực nước trên sông, rạch trong vùng bảo vệ không vượt quá +1,20m. Điều này cho thấy công trình không chỉ hướng đến ngăn triều mà còn phải phối hợp điều tiết, tiêu thoát nước trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

Ngoài nhiệm vụ kiểm soát triều, hệ thống còn có các chế độ vận hành phục vụ giữ nước môi trường, cải tạo môi trường nước và bảo đảm giao thông thủy nội địa. Việc điều tiết dòng chảy được thực hiện theo từng khu vực, từng điều kiện cụ thể, nhằm cân bằng giữa yêu cầu chống ngập và các hoạt động khác của hệ thống sông, kênh, rạch.

Hành trình 10 năm nhiều lần gián đoạn

Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều lớn: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10m đến 160m. Bên cạnh đó là khoảng 6km đê bao – kè ven sông, 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120m³/s.

Dự án được khởi công từ năm 2016, nhưng hành trình triển khai không diễn ra thuận lợi như kỳ vọng. Trong suốt một thập kỷ, công trình nhiều lần phải tạm dừng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng.

Khởi công từ năm 2016, đến nay, cống ngăn triều Tp.HCM mới chính thức được vận hành.

Đáng chú ý, có thời điểm, khối lượng thi công đã đạt trên 90% nhưng dự án vẫn phải kéo dài thời gian gián đoạn để chờ tháo gỡ các khó khăn. Những vướng mắc này khiến công trình chưa thể sớm đưa vào vận hành, trong khi tình trạng ngập do triều cường vẫn là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều khu vực của Thành phố.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, nỗ lực của chính quyền Tp.HCM và nhà đầu tư, dự án tiếp tục được triển khai. Việc vận hành liên hoàn lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng sang khai thác, vận hành công trình.

Đây là công trình được triển khai nhằm kiểm soát ngập do triều cường tại khu vực nội đô và trung tâm Thành phố.

Việc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực giải quyết bài toán ngập úng của Tp.HCM. Giá trị cuối cùng của công trình không chỉ nằm ở quy mô xây dựng hay công nghệ điều khiển, mà còn được đo bằng khả năng bảo vệ khu dân cư, giữ cho các tuyến đường thông thoáng khi triều lên và góp phần bảo đảm sinh kế, chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của dự án sẽ cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá qua quá trình vận hành trong nhiều điều kiện triều, mưa và thời tiết khác nhau. Bởi mục tiêu chống ngập của Thành phố không chỉ phụ thuộc vào hệ thống ngăn triều mà còn liên quan đến năng lực thoát nước đô thị, tình trạng hệ thống cống rãnh và sự đồng bộ của các công trình hạ tầng khác.