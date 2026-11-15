Hệ thống ngăn lũ trị giá 6 tỷ USD 'vô tình' tạo điều kiện cho chuột sinh sôi ở Venice

Suốt nhiều thế kỷ, nước lũ thường xuyên nhấn chìm thành phố, cuốn trôi các tổ chuột dưới lòng đất, ống cống… Mặc dù vậy, điều khiến chính quyền thành phố đau đầu là dù công trình đã thành công trong việc ngăn lũ nhưng lại dẫn đến hệ lụy khó ngờ là lượng chuột không còn lo nước cuốn đã sinh sôi nảy nở ngày càng tăng. Do đặc tính của loài, một con chuột cái có thể sinh hàng trăm con trong vòng một năm.

Hệ thống rào chắn lũ ở Venice

Trước khi hệ thống rào chắn MOSE hoạt động, loài gặm nhấm này thường phải chật vật tìm cách thoát thân mỗi khi lũ dâng, riêng chuột nhắt do không đủ sức nên thường chết đuối; trong khi hoạt động xả nước thường xuyên từ hệ thống cống rãnh của thành phố cũng góp phần kiểm soát các đàn chuột; còn bây giờ, số chuột trong thành phố tăng lên rõ rệt do lượng rác thải thực phẩm của hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm bỏ lại và vì hệ thống cống rãnh của thành phố không còn ngập nước nên chúng mặc sức tung hoành; trong đó có cả chuột đen được cho là đã lan truyền bệnh dịch hạch khắp châu Âu thời Trung cổ. Mặc dù vậy, với người dân địa phương ở Venice, loài gặm nhấm này vẫn giữ vị trí đặc biệt, khi mô hình chuột khủng thường được chọn trong các lễ hội hóa trang tổ chức tại địa phương và cứ thế nghễu nghện trên thuyền dạo qua các kênh đào trong thành phố.

Mô hình chuột trong lễ hội hóa trang của người dân thành Venice

Hệ thống MOSE được đưa vào vận hành từ tháng 10/2020, quyết định đóng các rào chắn được đưa ra 3 tiếng trước khi mực nước dự kiến ​​đạt đến mức gây lũ lụt, với gần 80 cánh cổng thép tương đương 2 sân tennis sẽ tự động nâng khi triều cường lên cao, ngăn nước tràn vào, giúp bảo vệ thành phố trong các đợt nước dâng, trong đó có ngành du lịch trị giá hàng tỷ euro của Venice, tránh được thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu euro mỗi năm.

Một 'đặc sản' của thành phố du lịch này là triều cường

Thiết thực là vậy nhưng hệ thống này cũng gây tranh cãi vì chi phí bảo trì hàng năm khá cao, lên tới cả trăm triệu euro, trong khi kim loại bị muối biển ăn mòn sẽ xuống cấp nhanh; còn với ngư dân, việc đóng hệ thống thường xuyên cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái đầm phá; người dân địa phương lại nơm nớp lo chuột tung hoành…