Ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn, hạ lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng vẫn có sự phân hóa: nhóm ngân hàng thương mại nhà nước duy trì mức thấp hơn, trong khi một số ngân hàng cổ phần niêm yết lãi suất cao hơn để đáp ứng nhu cầu cân đối nguồn vốn.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định lãi suất huy động có thể giảm thêm 0,2–0,3% từ nay đến cuối năm 2026. Theo MBS, áp lực huy động vốn đã phần nào dịu lại khi tăng trưởng tiền gửi có dấu hiệu cải thiện. Đến ngày 26/10, huy động vốn toàn hệ thống tăng 1,74% so với cuối tháng 9, cao hơn mức tăng 0,95% của tín dụng. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng huy động vốn vượt tăng trưởng tín dụng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các chi nhánh khu vực, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh gia tăng vào những tháng cuối năm, việc các ngân hàng đồng loạt triển khai giảm lãi suất đang mang lại những chuyển biến tích cực. Không chỉ giảm chi phí huy động, nhiều ngân hàng còn chủ động hạ lãi suất cho vay đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu, qua đó chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, cơ quan điều hành thực hiện chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hằng ngày qua nghiệp vụ thị trường mở, với kỳ hạn đa dạng từ 7-91 ngày đồng thời triển khai nghiệp vụ hoán đổi VND-USD và tái cấp vốn phù hợp nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiếp tục giảm chi phí hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh việc giảm lãi suất phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, người vay vốn và an toàn hệ thống ngân hàng. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, hỗ trợ tăng trưởng nhưng không tạo thêm rủi ro thanh khoản.

Theo SSI Research, các biện pháp điều hành thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần ổn định mặt bằng lãi suất nhưng khả năng giảm sâu trên diện rộng còn phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nhu cầu tín dụng vẫn ở mức cao, trong khi hệ thống ngân hàng tiếp tục là kênh cung ứng vốn chủ đạo và các kênh huy động vốn trung, dài hạn khác như trái phiếu doanh nghiệp chưa phát huy đầy đủ vai trò.

Do đó, bên cạnh việc tiết giảm chi phí huy động, các ngân hàng cần tiếp tục tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cân đối thanh khoản. Đây là những yếu tố giúp duy trì khả năng giảm lãi suất cho vay, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng.