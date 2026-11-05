Hệ thống ngân hàng máu của Pháp bị tấn công mạng

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Theo Cơ quan Máu Quốc gia Pháp (EFS), ngưỡng nhiệt độ và rã đông đã bị nâng lên “mức rất cao” trong cuộc tấn công. Tuy nhiên rất may mắn là hệ thống cảnh báo đã báo cho kỹ thuật viên can thiệp kịp thời trước khi các sản phẩm bị hư hỏng.

EFS là cơ quan truyền máu công lập của Pháp, có nhiệm vụ thu thập, xét nghiệm, điều chế và phân phối các sản phẩm như máu, huyết tương và tiểu cầu cho hơn 1.900 bệnh viện trên cả nước, phục vụ hơn một triệu bệnh nhân mỗi năm.

Cơ quan này cho biết cuộc tấn công xảy ra vào đêm 3-11. EFS không bị nhắm mục tiêu trực tiếp, các cuộc tấn công nhằm vào các kho lạnh do nhà thầu của EFS vận hành.

Các sản phẩm được lưu trữ trong các phòng bị ảnh hưởng, bao gồm cả túi huyết tương để truyền máu và sản xuất thuốc, đã được chuyển đến các địa điểm khác.

Vụ tấn công mạng xảy ra trong làn sóng tấn công hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại các siêu thị ở gần một chục quốc gia châu Âu làm nhiệt độ tăng vọt lên tới 50 độ C, gây thiệt hại thực phẩm trị giá hàng triệu euro.

Các nhà bán lẻ tại Italy, Đức, Romania và Anh đã trở thành mục tiêu vào ngày 4-11 sau khi Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển báo cáo sự cố với hệ thống làm lạnh vào ngày hôm trước.

Tháng trước, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống làm lạnh của gần 700 siêu thị. Một chi nhánh khu vực của ngân hàng Credit Mutuel của Pháp ngày 4-11 cũng cho biết họ đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Tại Mỹ, hồi đầu tháng 8-2026, một loạt sự cố tủ lạnh xảy ra khi tin tặc tấn công các căng tin tại ít nhất 6 căn cứ quân sự.

Người phát ngôn Liên minh châu Âu Thomas Regnier cho biết các cơ quan của EU đang tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với chính quyền các nước.

“Đây không phải là những sự cố đơn lẻ và chúng ta phải cùng nhau ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng cho những sự cố mạng như vậy”, ông Thomas Regnier nói.

Theo Guardian