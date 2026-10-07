Hệ thống lọc nước trường học ngừng sử dụng vì nghi có mùi hôi

Hệ thống máy lọc nước tại Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Diệu. (Ảnh: T.H)

Ngày 7/10, lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tạm dừng cho học sinh tại điểm trường chính sử dụng nước từ hệ thống lọc vì có mùi hôi.

Theo vị lãnh đạo, ngay trong tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nhận được phản ánh từ học sinh về chất lượng nước. Để bảo đảm an toàn, nhà trường tạm thời khóa hệ thống, không cho học sinh sử dụng.

Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Diệu được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lê Đại Hành, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Quang Diệu. Điểm trường chính hiện nay là cơ sở của Trường THCS Trần Quang Diệu trước đây.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Trần Quang Diệu có hơn 1.300 học sinh, do bà Trương Thị Bích Thành làm Hiệu trưởng.

Với lý do đầu năm học nước có mùi, cần thay thế thiết bị và bảo trì hệ thống lọc, nhà trường vận động mỗi học sinh đóng góp 50.000 đồng, tổng số tiền huy động hơn 63 triệu đồng.

Khoản kinh phí này được sử dụng để thay thế thiết bị lọc, phân tích mẫu nước, hỗ trợ vệ sinh khu vực đặt hệ thống, mua ly, khay phục vụ học sinh uống nước và kiểm tra, thay thế thiết bị trong năm học. Các hoạt động diễn ra từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026.

Lần kiểm tra, thay thế thiết bị gần nhất diễn ra trong tháng 8/2026. Tuy nhiên, ngay đầu năm học, hệ thống lại phải tạm ngừng sử dụng vì nước có mùi. Tình trạng này đặt ra băn khoăn về hiệu quả bảo trì, sửa chữa từ khoản kinh phí đã huy động.

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