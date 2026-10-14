Hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp bị tấn công mạng gây hỏng nặng thực phẩm

Theo một nguồn thạo tin, việc không có nhóm tin tặc nào nhận trách nhiệm hay tội phạm mạng nào đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc đã khiến các nhà điều tra cảm thấy khó hiểu. Thông thường, các nhóm này thường nhanh chóng tìm cách kiếm lợi từ các vụ tấn công hoặc công khai nhận trách nhiệm vì mục đích chính trị.

Ba chuyên gia an ninh mạng chia sẻ với Reuters rằng vụ tấn công này can thiệp trực tiếp để thay đổi nhiệt độ tủ lạnh tại các chuỗi siêu thị như Carrefour, Monoprix, Intermarche và Cooperative U dường như rất dễ thực hiện.

Vào ngày 13/10, nhân viên tại một số siêu thị ở Paris đã phải vứt bỏ những thùng chứa đầy thịt và thực phẩm đông lạnh đã bị hỏng vào các thùng rác lớn. Ít nhất 350 siêu đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở Pháp bị tin tặc tấn công khiến nhiều thực phẩm cấp đông bị hư hỏng phải bỏ đi - Ảnh: Reuters

Mặc dù cơ chế chính xác mà kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập vào hệ thống tủ lạnh chưa được công bố nhưng các chuyên gia an ninh mạng cho rằng mọi dấu hiệu đều chỉ ra một thủ đoạn tấn công đơn giản, xuất phát từ việc không cập nhật phần mềm và để lộ giao diện thiết bị ra môi trường internet.

"Đây là vấn đề về các nguyên tắc an toàn mạng cơ bản. Nếu làm sai, bạn sẽ phải đối mặt với một đống thực phẩm rã đông bốc mùi khó chịu" - Ken Munro, đối tác tại công ty an ninh mạng Pen Test Partners của Anh nhận định.