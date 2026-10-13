Hệ thống giải trí trên ô tô quá cũ, chủ xe nên làm gì?

Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng đã trở nên phổ biến trên ô tô mới, nhưng nhiều xe đời cũ vẫn dùng thiết bị lỗi thời hoặc không có màn hình. Chủ xe có thể lựa chọn nâng cấp từ việc dùng giá đỡ điện thoại đến thay thế toàn bộ màn hình trung tâm để cải thiện tiện ích và tính năng.

Chủ xe ô tô đời cũ có thể nâng cấp hệ thống giải trí để tăng tiện nghi và trải nghiệm lái xe hiện đại hơn. Ảnh: Jalopnik

Hệ thống giải trí dựa trên màn hình lớn, không còn nút bấm vật lý đã trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết ô tô mới. Chúng giúp hiển thị thông tin quan trọng, điều khiển điều hòa, cài đặt xe và quản lý radio, Bluetooth một cách thuận tiện tại một vị trí trung tâm.

Tuy nhiên, với những chiếc xe cũ, hệ thống giải trí có thể gây phiền toái hoặc thậm chí không có màn hình do xe được sản xuất trước năm 2018, thời điểm Mỹ bắt buộc trang bị camera lùi. Điều này khiến nhiều chủ xe cảm thấy công nghệ mới bỏ rơi chiếc xe đã trả hết tiền và vẫn còn hoạt động tốt.

Thay vì vội vàng mua xe mới, chủ xe có thể nâng cấp hệ thống giải trí bằng cách thêm hoặc thay thế màn hình trung tâm. Tùy vào nhu cầu, ngân sách và khả năng tháo lắp, có nhiều lựa chọn từ đơn giản đến phức tạp.

Phương án dễ nhất và tiết kiệm nhất là sử dụng giá đỡ điện thoại. Đây là cách phổ biến với tài xế dịch vụ như Uber hay Lyft để dễ dàng quản lý ứng dụng định vị và gọi xe. Giá đỡ có thể gắn vào khe gió, kính lái hoặc các vị trí khác trên bảng điều khiển, giúp điện thoại vừa sạc vừa kết nối với hệ thống âm thanh qua Bluetooth hoặc cáp aux.

Cách này chỉ phù hợp cho các chức năng cơ bản như dẫn đường, nghe nhạc và gọi điện. Tuy nhiên, nó có hạn chế về kích thước màn hình và dễ gây xao nhãng khi lái xe nếu người dùng sử dụng điện thoại không đúng cách.

Một lựa chọn nâng cấp cao hơn là mua màn hình CarPlay hoặc Android Auto rời. Các thiết bị này được thiết kế riêng để bổ sung tính năng giải trí hiện đại cho xe cũ, hỗ trợ phản chiếu điện thoại và chạy nhiều ứng dụng tương thích. Giá của các màn hình này dao động từ khoảng 100 đến 200 USD, dễ dàng lắp đặt và kết nối với hệ thống âm thanh xe.

Nếu chủ xe muốn trải nghiệm đầy đủ và liền mạch hơn, có thể thay thế hoàn toàn đầu phát (head unit) bằng một màn hình cảm ứng mới. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và chi phí hơn do phải tháo lắp bảng điều khiển, chọn thiết bị phù hợp với kích thước và hệ thống điện của xe.

Trước khi thay thế, chủ xe nên thử các biện pháp khắc phục như ngắt kết nối điện thoại, cập nhật phần mềm hoặc khởi động lại hệ thống giải trí. Một số trường hợp màn hình bị đơ hoặc không phản hồi có thể được sửa bằng cách hiệu chỉnh hoặc reset về cài đặt gốc theo hướng dẫn riêng từng mẫu xe.

Nếu các cách trên không hiệu quả, việc đến đại lý hoặc trung tâm dịch vụ để kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu là cần thiết. Việc nâng cấp hệ thống giải trí không chỉ giúp cải thiện tiện ích mà còn nâng cao trải nghiệm lái xe, giữ cho chiếc xe cũ vẫn phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại.