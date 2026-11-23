Cần nhiều giải pháp đột phá để phát triển bền vững sâm Ngọc Linh. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng ấy, bên cạnh mở rộng diện tích vùng trồng, thu hút đầu tư và phát triển chế biến, cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý, kiểm soát chất lượng và ứng dụng khoa học-công nghệ. Đây là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của loại dược liệu quý này.

Thu hút đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng (khu vực tỉnh Kon Tum và Quảng Nam trước đây) đã tập trung nhiều nguồn lực phát triển cây sâm Ngọc Linh. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của chính quyền địa phương, diện tích trồng sâm ngày càng mở rộng, từng bước đưa loại dược liệu quý này trở thành cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc và bất cập, từ cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý đến ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát chất lượng. Thực tế đặt ra yêu cầu phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, đủ sức tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay, tạo nền tảng để sâm Ngọc Linh phát triển thành ngành kinh tế có quy mô lớn, khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng nỗ lực khai thác dược liệu quý, có tính đặc hữu cao từ cây sâm Ngọc Linh. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng diện tích rừng trồng sâm Ngọc Linh lên 25.000ha, gấp gần 20 lần so hiện tại, trong đó có hơn 5.200ha vùng chuyên canh tập trung, được quản lý chất lượng nghiêm ngặt dưới tán rừng tự nhiên. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi định hướng mở rộng diện tích rừng trồng sâm Ngọc Linh khoảng 10.000ha, tập trung tại các xã Măng Ri, Ngọc Linh và Măng Bút.

Nằm ở vùng lõi núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 1.500ha rừng trồng sâm Ngọc Linh. Hằng năm, địa phương trồng mới khoảng 5-6 triệu cây, sản lượng sâm nguyên liệu thương phẩm đạt khoảng 100 tấn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Linh Trần Ngọc Hiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng của loại dược liệu này, địa phương định hướng thu hút đầu tư phát triển chuỗi giá trị khép kín, từ xây dựng vùng nguyên liệu đến chế biến sản phẩm. Trong đó, chú trọng chuẩn hóa vùng trồng, ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, sản xuất các chế phẩm sâm cao cấp, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn nguồn gene.

Vườn sâm xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi, diện tích rừng trồng sâm Ngọc Linh hiện khoảng 3.200ha, tập trung chủ yếu ở các xã Măng Ri, Ngọc Linh và Tu Mơ Rông. Với địa hình núi cao, khí hậu quanh năm sương mù, mưa lạnh và diện tích rừng tự nhiên có độ che phủ lớn, khu vực này có điều kiện thuận lợi để phát triển sâm Ngọc Linh cùng nhiều loại dược liệu quý.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của loại dược liệu này, địa phương định hướng thu hút đầu tư phát triển chuỗi giá trị khép kín, từ xây dựng vùng nguyên liệu đến chế biến sản phẩm. Trong đó, chú trọng chuẩn hóa vùng trồng, ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, sản xuất các chế phẩm sâm cao cấp, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn nguồn gene. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Linh Trần Ngọc Hiên

Định hướng đến năm 2030, các xã vùng cao Quảng Ngãi phấn đấu mở rộng thêm 1.000ha rừng trồng sâm Ngọc Linh, đưa loại cây trồng này trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi Võ Trung Mạnh, để khai thác hiệu quả hơn, vừa tăng thu ngân sách vừa nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, các địa phương rất cần Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho cây dược liệu quý dưới tán rừng.

Vườn sâm Ngọc Linh xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

“Bộ, ngành Trung ương cần xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về cây sâm Ngọc Linh để địa phương bảo vệ, xây dựng thương hiệu cây sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam; sớm giao các nhà khoa học nghiên cứu các loại sâm của Việt Nam để công bố công khai để người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng chính nguồn dược liệu quý, đặc hữu. Đồng thời, cần hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng chuyên canh, trung tâm kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn và các chính sách thu hút doanh nghiệp chế biến sâu, xây dựng thương hiệu quốc gia”, đồng chí Võ Trung Mạnh kiến nghị.

Bộ, ngành Trung ương cần xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về cây sâm Ngọc Linh để địa phương bảo vệ, xây dựng thương hiệu cây sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam; sớm giao các nhà khoa học nghiên cứu các loại sâm của Việt Nam để công bố công khai để người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng chính nguồn dược liệu quý, đặc hữu. Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh

Những giải pháp đồng bộ thực hiện chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh

Trong chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2035-2045, các địa phương đặt mục tiêu đưa sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu trở thành ngành kinh tế có quy mô lớn, khẳng định vị thế quốc tế và hướng tới xuất khẩu toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu, việc tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp lý và khoa học công nghệ được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Các địa phương cần Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho cây dược liệu quý dưới tán rừng. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Để giải quyết vấn đề này, các địa phương cần tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý để ổn định sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng và cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh. Đồng thời, khẩn trương triển khai Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Dược liệu sâm Ngọc Linh, phục vụ công tác bảo tồn nguồn gene, phát triển nguồn giống, kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng sâm.

Theo nhiều chuyên gia, muốn phát triển ngành dược liệu có giá trị cao, cần xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch, cơ chế quản lý chặt chẽ và phương pháp kiểm định khoa học, đủ độ tin cậy.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường đại học Tây Đô (thành phố Cần Thơ), cho rằng để thực hiện mục tiêu đưa sâm Ngọc Linh và dược liệu trở thành ngành kinh tế quy mô lớn, các địa phương cần triển khai những giải pháp đồng bộ, có tính đột phá và khả thi.

Phát triển sâm Ngọc Linh sẽ giúp đồng bào Xơ Đăng nâng cao chất lượng sống trong những năm đến. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Trong đó, lĩnh vực khoa học-công nghệ và chuyển đổi số cần được chú trọng, với việc chuẩn hóa quy trình phân tích, kiểm soát chất lượng; số hóa công tác quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là hoàn thiện mô hình liên kết “6 nhà”, gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông, ngân hàng và nhà phân phối, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù. Việc phát triển dược liệu cũng cần được kết hợp với bảo vệ rừng sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận kiến nghị: “Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành thông tư hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận nguồn giống sâm thuần chủng; thành lập Trung tâm giám định sâm quốc gia đặt tại vùng phụ cận Quảng Ngãi-Đà Nẵng để phục vụ công tác kiểm định thời gian thực cho doanh nghiệp và người dân. Các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, tích hợp cơ sở dữ liệu Blockchain, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho người dân”.

Xây dựng chuỗi giá trị, gắn phát triển kinh tế với quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên bền vững. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Bên cạnh các giải pháp về cơ chế, khoa học công nghệ, việc xây dựng thương hiệu và tổ chức chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cũng có ý nghĩa quan trọng. Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, có tính đặc hữu cao, gắn với vùng núi Ngọc Linh thuộc khu vực Kon Tum và Quảng Nam trước đây.

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành thông tư hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận nguồn giống sâm thuần chủng; thành lập Trung tâm giám định sâm quốc gia đặt tại vùng phụ cận Quảng Ngãi-Đà Nẵng để phục vụ công tác kiểm định thời gian thực cho doanh nghiệp và người dân. Các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, tích hợp cơ sở dữ liệu Blockchain, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho người dân. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận

Do đó, các địa phương cần thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vùng trồng, chế biến và phát triển sản phẩm, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người trồng, nhà sản xuất và hệ thống phân phối. Thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có thể hợp tác với người dân xây dựng chuỗi giá trị, gắn phát triển kinh tế với quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng, đối với sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý, cần hình thành hệ sinh thái kinh tế dược liệu hoàn chỉnh, bao gồm bảo tồn nguồn gene, phát triển giống, tổ chức vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

“Không nên chỉ mở rộng diện tích trồng hoặc bán nguyên liệu thô, vùng nguyên liệu phải gắn với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và nhu cầu thị trường. Phát triển công nghiệp dược liệu phải tạo ra những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có thương hiệu và giá trị kinh tế lớn”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Không nên chỉ mở rộng diện tích trồng hoặc bán nguyên liệu thô, vùng nguyên liệu phải gắn với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và nhu cầu thị trường. Phát triển công nghiệp dược liệu phải tạo ra những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có thương hiệu và giá trị kinh tế lớn”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh. Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Khát vọng đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành kinh tế lớn không chỉ được đo bằng diện tích vùng trồng, sản lượng hay giá trị các sản phẩm thương mại. Quan trọng hơn, đó là khả năng xây dựng một hệ sinh thái phát triển có nền tảng khoa học, hành lang pháp lý minh bạch, cơ chế quản lý chặt chẽ và thị trường đủ sức bảo vệ giá trị thật của sản phẩm. Khi những khoảng trống về kiểm định, chất lượng và quản lý được khắc phục, sâm Ngọc Linh mới có thể phát huy đầy đủ giá trị, xứng đáng với vị thế của một dược liệu đặc hữu quý hiếm.

Nhà báo Đông Huyền, phóng viên Báo Nhân Dân trong hành trình thực địa các vùng trồng sâm Ngọc Linh ở độ cao gần 1.900m so mực nước biển.