Hệ thống DSA thế hệ mới tạo bước ngoặt cho điện quang can thiệp tuyến cơ sở

Không chỉ nâng cao độ chính xác và an toàn trong điều trị các bệnh lý phức tạp, công nghệ cao còn đang từng bước xóa nhòa khoảng cách giữa y tế tuyến trung ương và địa phương, mang lại cơ hội sống khỏe cho hàng triệu người bệnh.

Nội dung này vừa được các chuyên gia y tế đầu ngành phân tích và nhấn mạnh tại Hội nghị Khoa học Điện quang Can thiệp thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần hai mang tên SIRHCM 2026.

Hội nghị Khoa học Điện quang Can thiệp thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 16-17/10/2026.Ảnh: PV

Điện quang can thiệp điều trị bệnh lý phức tạp

Diễn ra trong 2 ngày 16/10 - 17/10/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện khoa học thường niên của giới điện quang can thiệp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo y bác sĩ trong nước và quốc tế.

Trọng tâm của hội nghị năm nay tập trung vào việc thúc đẩy xu hướng y học hiện đại, ưu tiên các phương pháp điều trị ít xâm lấn nhằm mang lại hiệu quả tối đa và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Luân, Chủ tịch Hội Điện quang can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại sự kiện rằng mục tiêu xuyên suốt của hội nghị là cập nhật liên tục những kiến thức tiên tiến nhất, trải dài từ can thiệp thần kinh cho đến can thiệp ngoại biên.

Đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu, chuyên ngành điện quang can thiệp đang được giới chuyên môn nhìn nhận như một bước tiến thứ tư, bổ trợ và sánh ngang cùng các phương pháp kinh điển như phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị.

Xóa nhòa khoảng cách y tế

Một trong những tín hiệu đáng mừng nhất của ngành y tế hiện nay là sự thu hẹp dần khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa các bệnh viện trung ương và địa phương. Đánh giá về sự thay đổi này, PGS. TS Nguyễn Thái Bình, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận định rằng những rào cản vật lý về mặt địa lý nay đã được gỡ bỏ nhờ sự hỗ trợ của công nghệ phần mềm và hệ thống hội chẩn trực tuyến.

Lễ kết hợp tác ghi nhớ về phát triển Trung tâm DSA và thúc đẩy đổi mới công nghệ chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI. Ảnh: PV

Thực tế lâm sàng cho thấy, khi các bác sĩ tuyến dưới được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ mới và tham gia các chương trình đào tạo liên tục, năng lực chuyên môn của họ có thể phát triển mạnh mẽ và bắt kịp các đồng nghiệp ở tuyến trên. Sự phát triển đồng đều này mang ý nghĩa sống còn đối với người dân sinh sống tại các khu vực xa trung tâm.

Thay vì phải trải qua hành trình chuyển tuyến vất vả và tốn kém, người bệnh, đặc biệt là trong các tình huống cấp cứu khẩn cấp, có thể được can thiệp điều trị ngay tại địa phương. Việc tận dụng tối đa thời gian vàng này giúp bảo vệ tính mạng và mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng.

Lực đẩy từ công nghệ tiên phong

Sự phát triển của chuyên ngành điện quang can thiệp gắn liền với sự ra đời của các hệ thống thiết bị y tế thế hệ mới. Điểm nhấn nổi bật tại các phiên báo cáo chuyên sâu của sự kiện, đặc biệt là phiên thảo luận về can thiệp ung bướu và thần kinh, chính là các giải pháp công nghệ X quang can thiệp mang tính đột phá.

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền thế hệ mới từ thương hiệu United Imaging Healthcare đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn nhờ những thông số tối ưu cho quá trình thực hành lâm sàng.

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền thế hệ mới thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn. Ảnh:PV

Hệ thống thiết bị này sở hữu thiết kế 8 trục xoay linh hoạt, cho phép các bác sĩ dễ dàng thao tác và tiếp cận mọi góc độ phức tạp nhất của cơ thể người bệnh. Quan trọng hơn, việc ứng dụng công nghệ làm sạch hình ảnh và trí tuệ nhân tạo mang lại chất lượng hiển thị sắc nét vượt trội, giúp bác sĩ nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ nhất. Một điểm sáng mang tính nhân văn của công nghệ này là khả năng giảm tớ 70% liều tia bức xạ phát ra trong mỗi ca can thiệp.

GS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam giải thích sâu hơn về cơ chế này, cho biết nhờ trí tuệ nhân tạo tích hợp trong các hệ thống chụp mạch, độ nhiễu của hình ảnh được xử lý triệt để.

Khi hình ảnh đạt độ sắc nét cao, bác sĩ dễ dàng đưa các ống thông siêu nhỏ vào đúng vị trí để chọn lọc và tiến hành nút mạch. Quá trình này không chỉ nâng cao độ chính xác, đẩy nhanh tiến độ thủ thuật mà còn bảo vệ an toàn tối đa cho cả bệnh nhân lẫn ê kíp y bác sĩ khỏi tác hại của tia bức xạ.

Dưới góc độ của những người trực tiếp vận hành thiết bị, ông Thái Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn. Ông cho biết giới kỹ thuật viên toàn quốc cùng các chuyên gia quốc tế tham dự hội nghị đều rất mong đợi những thay đổi từ công nghệ.

Khả năng trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện, tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ phẫu thuật mang lại sự nhịp nhàng, chuẩn xác tuyệt đối trong phòng mổ. Những tính năng ưu việt này đã được các chuyên gia y tế đến từ những bệnh viện top đầu tại Trung Quốc là bác sĩ Zhang Yi và bác sĩ Zhu Dongliang minh họa sinh động qua các báo cáo lâm sàng về công nghệ không nhiễu ảnh và điều trị can thiệp chính xác.

Rào cản vật lý về mặt địa lý nay đã được gỡ bỏ nhờ sự hỗ trợ của công nghệ phần mềm và hệ thống hội chẩn trực tuyến. Ảnh: PV

Làm chủ các kỹ thuật điện quang can thiệp tại y tế tuyến cơ sở

Những tiến bộ về nền tảng lý thuyết và thiết bị công nghệ không chỉ nằm trên các bài báo cáo mà đã được hiện thực hóa một cách sinh động tại các bệnh viện tuyến cơ sở. Minh chứng rõ nét nhất được trình bày tại hội nghị là thành quả can thiệp điều trị suy thông nối động tĩnh mạch cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Nhóm nghiên cứu do BS Phan Huy Hoàng và BS Lê Thiện Hòa cùng các cộng sự thực hiện đã tiến hành thành công hàng loạt ca can thiệp mạch máu dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch xóa nền tại địa phương.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật đạt mức ấn tượng lên tới 93,5%. Điều có ý nghĩa lớn lao nhất là 93,5% bệnh nhân sau khi được can thiệp bảo tồn cầu nối đều có thể tiến hành chạy thận ngay vào ngày hôm sau với chất lượng dòng máu rất tốt, thể hiện qua biểu hiện lâm sàng rung miu mạnh tại vị trí can thiệp.

Các chuyên gia chia sẻ nhiều bài báo cáo khoa học bổ ích tại Hội nghị. Ảnh: PV

Thành công của Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc khẳng định giá trị thực tiễn của phương pháp can thiệp nội mạch. Với đặc tính ít xâm lấn, thủ thuật này giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và duy trì được đường truyền sinh mệnh để tiếp tục quá trình lọc máu định kỳ mà không cần phải trải qua các cuộc phẫu thuật lớn.

Xa hơn, thành quả này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hiệu quả của chiến lược đầu tư trang thiết bị công nghệ cao đi kèm với nỗ lực chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương xuống địa phương.

Những kết quả từ việc ứng dụng thiết bị thông minh, hội chẩn từ xa và số hóa điều trị chính là minh chứng sống động cho nỗ lực số hóa nền y tế toàn diện. Quá trình này được cộng hưởng với định hướng khi Nghị quyết số 57-NQ/TW đang được triển khai bằng những sản phẩm, nhiệm vụ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy người dân và hiệu quả quản lý làm trung tâm.

Kế hoạch hành động 100 ngày (từ 11/7 đến hết ngày 30/11/2026) xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số sẽ là đợt cao điểm nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Trong dòng chảy đó, việc làm chủ công nghệ cao tại y tế cơ sở chính là một trong những mảnh ghép quan trọng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa y tế thông minh đến gần hơn với nhân dân./.