Hệ thống đông lạnh ngân hàng máu ở Pháp bị hacker tấn công

“Một số cơ sở khu vực thuộc Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS) đã bị ảnh hưởng do một sự cố an ninh mạng, tác động đến một số hệ thống giám sát và điều khiển phòng bảo quản lạnh”, Bộ Y tế Pháp cho biết trong thông cáo ngày 4/11.

Theo EFS, tin tặc đã xâm nhập hệ thống điều khiển, đẩy các ngưỡng nhiệt độ và rã đông lên “mức rất cao” tại ba kho lạnh. Tuy nhiên, nhờ hệ thống cảnh báo, các kỹ thuật viên đã kịp thời can thiệp trước khi các chế phẩm máu bị hư hỏng.

Những sản phẩm lưu trữ tại các phòng bị ảnh hưởng, trong đó có các túi huyết tương phục vụ truyền máu và sản xuất dược phẩm, đã được chuyển đến những cơ sở khác.

Người phát ngôn EFS Charley Dubois khẳng định sự cố không ảnh hưởng nguồn cung máu. Bà cho biết cơ quan này luôn bố trí nhân viên túc trực suốt ngày đêm do nhu cầu về máu có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Ngay khi nhận được cảnh báo, nhân viên đã nhanh chóng chuyển các chế phẩm máu sang những tủ lạnh khác không kết nối với hệ thống bị ảnh hưởng.

EFS là cơ quan công lập phụ trách hoạt động truyền máu tại Pháp, chịu trách nhiệm thu thập, xét nghiệm, điều chế và phân phối các chế phẩm như máu, huyết tương và tiểu cầu đến hơn 1.900 bệnh viện trên cả nước. Mỗi năm, cơ quan này phục vụ hơn một triệu bệnh nhân.

Theo Guardian, vụ tấn công xảy ra cùng thời điểm hacker nhắm vào các hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại siêu thị ở gần 12 quốc gia châu Âu. Nhiệt độ tại một số thiết bị bị đẩy lên tới 50 độ C, khiến thực phẩm hư hỏng và gây thiệt hại hàng triệu euro.

Trong ngày 2/11, sự cố được ghi nhận tại Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển. Đến ngày 3/11, các nhà bán lẻ tại Italy, Đức, Romania và Anh cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Đây không phải lần đầu tiên các hệ thống làm lạnh tại châu Âu bị tin tặc nhắm đến. Tháng trước, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát các thiết bị làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị ở Pháp, gây hỏa hoạn và khiến một lượng lớn thực phẩm bị hư hỏng. Hôm 4/11, một chi nhánh khu vực của ngân hàng Crédit Mutuel (Pháp) cũng thông báo trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Nhiều thực phẩm hư hỏng do làn sóng tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh ở châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Trước diễn biến trên, người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) Thomas Regnier cho biết các cơ quan của khối đang khẩn trương trao đổi với chính quyền các nước thành viên nhằm xây dựng phương án ứng phó chung.

“Đây không phải là những sự cố riêng lẻ. Chúng ta cần tăng cường khả năng chống chịu và chuẩn bị ứng phó tập thể trước những sự cố an ninh mạng như vậy”, ông Regnier nhấn mạnh.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi động cơ của các cuộc tấn công vẫn chưa được xác định.

Theo các chuyên gia, ngày càng nhiều thiết bị, trong đó có hệ thống làm lạnh thương mại, được kết nối Internet để phục vụ việc giám sát và điều khiển từ xa.

Nếu không được cập nhật các bản vá bảo mật nhằm khắc phục những lỗ hổng mới phát sinh, các phần mềm vận hành thiết bị có thể trở thành kẽ hở để tin tặc xâm nhập và thao túng hệ thống.