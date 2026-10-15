Hệ thống điện tử giúp xe tăng T-90M phát hiện và tiêu diệt mục tiêu

Trong tác chiến thiết giáp hiện đại, phát hiện mục tiêu trước đối phương có thể tạo ra lợi thế đáng kể. Vì vậy, T-90M không chỉ được nâng cấp về pháo và giáp mà còn được cải tiến hệ thống điện tử phục vụ quan sát, ngắm bắn và chỉ huy.

Những trang bị này giúp kíp xe rút ngắn quá trình phát hiện, nhận dạng và xử lý mục tiêu.

Hệ thống ngắm của T-90M được cải tiến so với những phiên bản T-90 trước đó, trong đó có thiết bị quan sát hỗ trợ hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu.

Kính ngắm ảnh nhiệt cho phép kíp xe nhận biết sự khác biệt về bức xạ nhiệt giữa mục tiêu và môi trường xung quanh.

Khả năng này đặc biệt hữu ích vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn thông thường bị hạn chế. Tuy nhiên, thời tiết, khói, bụi, địa hình và vật cản vẫn có thể làm giảm hiệu quả quan sát.

Hệ thống điều khiển hỏa lực hỗ trợ pháo thủ xác định mục tiêu và tính toán các thông số cần thiết để khai hỏa.

Quá trình này có thể bao gồm đo khoảng cách, xác định chuyển động tương đối và hiệu chỉnh đường ngắm.

Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc nhận dạng đúng mục tiêu, lựa chọn loại đạn và kỹ năng của kíp xe..

Khả năng liên lạc cũng có ý nghĩa quan trọng. Xe tăng không hoạt động độc lập mà thường phối hợp với bộ binh, trinh sát và các đơn vị hỗ trợ.

Thông tin về vị trí đối phương, chướng ngại vật và những mối đe dọa có thể giúp kíp xe giảm thời gian tìm kiếm mục tiêu và hạn chế di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, hệ thống điện tử không loại bỏ được mọi hạn chế. Nhiễu điện tử, ngụy trang, điều kiện thời tiết và sự gián đoạn thông tin đều có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức tình huống.

Trên chiến trường có mật độ UAV cao, việc duy trì liên lạc an toàn và tránh bị phát hiện cũng trở nên quan trọng.

T-90M vì thế phản ánh xu hướng hiện đại hóa xe tăng: hỏa lực phải đi cùng cảm biến, thông tin và khả năng phối hợp chiến thuật.