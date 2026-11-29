Theo Reuters, vụ xâm nhập được phát hiện trong khoảng một tháng qua, đúng thời điểm hệ thống đang được nâng cấp, gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng. Hiện chưa xác định được danh tính tin tặc, phạm vi xâm nhập cũng như liệu dữ liệu có bị đánh cắp hay không?

Cloud One bắt đầu được triển khai từ năm 2017. Đây là một trong những hệ thống điện toán đám mây lớn nhất phục vụ lực lượng quân đội Mỹ, có sự kết hợp hạ tầng của 4 nhà cung cấp: Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet. Hệ thống này được thiết kế như một nền tảng tích hợp toàn diện, đáp ứng các nhu cầu về công nghệ thông tin của Không quân Mỹ. Hiện tại, Cloud One đang hỗ trợ hàng chục ứng dụng phục vụ quản lý nhân sự, tiền lương, hậu cần và bảo trì. Trong số đó có hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên nền tảng đám mây-nơi tập hợp dữ liệu từ radar phòng không và các nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ; cùng hệ thống quản lý đạn dược, vốn được sử dụng để theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 cơ sở của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Máy bay của Không quân Mỹ tiếp cận sân bay quốc tế Toussaint Louverture tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, Không quân Mỹ vẫn từ chối bình luận cụ thể về tình trạng an ninh của các hệ thống. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định đang triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin, mạng lưới và khả năng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Không quân. Trong khi đó, cả SAIC-nhà thầu chính của Cloud One cho đến năm 2026 và Leidos-nhà thầu tiếp quản Cloud One sau đó, đều không phản hồi yêu cầu bình luận và chuyển các câu hỏi về vụ việc cho Không quân Mỹ.

Theo các nguồn tin, tin tặc có thể đã khai thác một lỗ hổng phần mềm để xâm nhập tầng điều khiển của Cloud One. Quyền truy cập vào tầng này về lý thuyết có thể cho phép theo dõi tình trạng hoạt động của máy bay quân sự hoặc việc vận chuyển phụ tùng.

Với vai trò mà Cloud One đang đảm nhận, các chuyên gia đánh giá vụ xâm nhập là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo Reuters, các nhà điều tra đã huy động Bộ tư lệnh Không gian mạng vào cuộc để đánh giá mức độ thiệt hại.

Vụ việc khiến Không quân Mỹ tạm đình chỉ việc chuyển các ứng dụng hành chính và hỗ trợ nội bộ sang Cloud One, đồng thời ngăn cập nhật các ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống. Điều này làm chậm quá trình triển khai các bản vá bảo mật trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục phát hiện những lỗ hổng mới. Một số người dùng cũng bị thu hồi quyền quản trị hệ thống.

Vụ xâm nhập diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn có khả năng phát hiện nhanh các lỗ hổng bảo mật trên những hệ thống quy mô lớn. Chính phủ Mỹ gần đây cũng phải xử lý nhiều vụ xâm phạm an ninh mạng nhằm vào các cơ quan liên bang, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Chiến tranh, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính.

Giới chuyên gia cho rằng, vụ việc lần này là lời cảnh báo với các hệ thống có vai trò quan trọng trong hệ thống an ninh của Mỹ-vốn sẽ gây ra những ảnh hưởng nặng nề nếu bị tấn công và gây lộ lọt thông tin.