Hệ thống điện miền Trung vận hành an toàn trong cao điểm mùa khô 2026

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác vận hành mùa khô và phối hợp vận hành hệ thống điện miền Trung các tháng cuối năm 2026

Ngày 23/9/2026, tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận hành mùa khô và phối hợp vận hành hệ thống điện miền Trung các tháng cuối năm 2026.

Hội nghị do ông Nguyễn Nam Hà - Quyền Giám đốc CSO chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo CSO cùng đại diện Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), các công ty điện lực thành viên, các ban quản lý dự án lưới điện truyền tải, phân phối và các đơn vị phát điện trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Nam Hà - Quyền Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung phát biểu khai mạc Hội nghị

Phụ tải toàn miền lập đỉnh 5.590 MW

Giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026 ghi nhận nhiều áp lực lớn khi thời tiết cực đoan, hiện tượng El Nino làm suy giảm lưu lượng nước về các hồ thủy điện, trong khi phụ tải toàn miền lập đỉnh ở mức 5.590 MW, tăng 11,45% so với cùng kỳ.

Trước tình hình trên, CSO và các đơn vị đã chủ động theo dõi tình hình vận hành, tính toán phương thức, bố trí công tác hợp lý và phối hợp chặt chẽ, qua đó duy trì hệ thống điện miền Trung vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Ông Võ Minh Long - Thành viên Ban Điều hành, Trưởng phòng Phương thức CSO trình bày công tác vận hành 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026.

Tại Hội nghị, ông Võ Minh Long - Thành viên Ban Điều hành, Trưởng phòng Phương thức CSO trình bày báo cáo về công tác vận hành 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tập trung vào phương án kết dây tối ưu mùa lũ; kiểm soát trào lưu công suất và giám sát AGC các đường dây mang tải cao; kế hoạch cắt điện các dự án trọng điểm và giải pháp nâng cao tính chọn lọc của hệ thống rơle bảo vệ.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị truyền tải, phân phối, các ban quản lý dự án và đơn vị phát điện tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong bố trí lịch sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trước mùa mưa bão; thay đổi trào lưu công suất; tối ưu hóa huy động nguồn điện và phối hợp xử lý sự cố.

Các đề xuất, kiến nghị và góp ý của các đơn vị tại Hội nghị được ông Võ Minh Long - Trưởng phòng Phương thức; ông Nguyễn Huy Phước - Trưởng phòng Điều độ và ông Huỳnh Phúc Dương - Phó Trưởng phòng phụ trách CNTT&SCADA, đại diện các phòng chức năng CSO giải đáp cụ thể. Việc trao đổi đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các đơn vị.

Ông Nguyễn Huy Phước - Thành viên Ban Điều hành, Trưởng phòng Điều độ CSO giải đáp các thắc mắc, ý kiến của đơn vị

Điều chỉnh thời gian cắt điện một số công trình lớn sang tháng 12/2026

Trên cơ sở phân tích chế độ vận hành và ý kiến của các đơn vị, Hội nghị thống nhất phương án điều chỉnh thời gian cắt điện một số công trình lớn sang tháng 12/2026, sau cao điểm lũ chính vụ, nhằm bảo đảm tối đa khả năng giải tỏa nguồn điện và giữ vững ổn định liên kết lưới.

Trong đó có các dự án nâng khả năng tải đường dây 220 kV Quy Nhơn - Tuy Hòa, đường dây 220 kV Nha Trang - Krông Buk mạch 2, đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Phước An...

Đồng thời, CSO ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị và trao đổi các giải pháp nhằm phối hợp tốt hơn trong các thủ tục đăng ký, giải quyết công tác, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Bước vào các tháng cuối năm, trước những diễn biến khó lường của mùa mưa bão, Hội nghị là dịp để các bên cùng nhận diện sớm nguy cơ và thống nhất phương án cấp điện an toàn, thông suốt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Nam Hà, Quyền Giám đốc CSO tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị tham dự; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh, sự chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa cùng tinh thần phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ giữa CSO, các đơn vị truyền tải, phân phối và phát điện sẽ là nền tảng vững chắc bảo đảm hệ thống điện miền Trung luôn vận hành “An toàn - Ổn định - Tin cậy và Hiệu quả” trong các tháng cuối năm 2026.