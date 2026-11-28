Hệ thống đánh giá hiệu quả năng lượng và phát thải carbon trong quá trình vận hành công trình. Ảnh: VGBC

LOTUS Zero Carbon- hệ thống đánh giá hiệu quả năng lượng và phát thải carbon trong quá trình vận hành công trình vừa được Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) công bố chiều 26/11/2026.

Theo VGBC, ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thông tin từ Bộ Công Thương, lĩnh vực này hiện tiêu thụ khoảng 35 - 40% tổng năng lượng cả nước. Tỷ trọng tiêu thụ lớn đặt ra yêu cầu về các công cụ đánh giá có khả năng đo lường, xác minh hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon tại từng công trình, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy phát triển công trình xanh, phát thải thấp tại Việt Nam.

GHI NHẬN HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ THỂ HIỆN ĐÓNG GÓP CỦA CÔNG TRÌNH VÀO LỘ TRÌNH NET ZERO

Ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc điều hành VGBC, cho biết LOTUS Zero Carbon là hệ thống đánh giá hiệu quả vận hành không carbon đầu tiên dành cho công trình tại Việt Nam. Hệ thống được nghiên cứu và phát triển dựa trên điều kiện thực tiễn trong nước, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

“LOTUS Zero Carbon được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, dành riêng cho bối cảnh của Việt Nam, đồng thời cũng tiệm cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế,” ông nhấn mạnh.

Hệ thống không chỉ là công cụ ghi nhận hiệu quả tiết kiệm năng lượng mà còn giúp chủ đầu tư minh chứng những kết quả cụ thể trong quá trình vận hành, qua đó thể hiện đóng góp của công trình vào lộ trình phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Ông Douglas Lee Snyder Giám đốc điều hành VGBC

Ông nhấn mạnh: “Điểm quan trọng là đây không chỉ là một hệ thống đánh giá dựa trên thiết kế mà là hệ thống đánh giá dựa trên hiệu suất thực tế, các chỉ số đo lường và dữ liệu vận hành. Chúng tôi không chỉ xem xét những gì công trình dự kiến đạt được trên bản thiết kế, mà còn yêu cầu kết quả đó phải được chứng minh trong quá trình vận hành thực tế.”

LOTUS Zero Carbon được xây dựng tương thích với các hệ thống đánh giá Net Zero quốc tế, trong đó có khung công trình Net Zero Carbon của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới, LEED Zero của Hoa Kỳ và tiêu chuẩn công trình Zero Carbon của Vương quốc Anh.

Điểm đáng chú ý là hệ thống sử dụng hệ số phát thải lưới điện Việt Nam, quy chuẩn năng lượng quốc gia và dữ liệu khí hậu địa phương để phù hợp với điều kiện trong nước. Đồng thời, đây là hệ thống đánh giá tự nguyện do một tổ chức độc lập vận hành, bổ sung công cụ ghi nhận những nỗ lực cải thiện hiệu suất vượt trên yêu cầu tuân thủ quy chuẩn hiện hành, không thay thế vai trò quản lý nhà nước.

Hệ thống LOTUS Zero Carbon đã cung cấp thêm phương pháp đánh giá và ghi nhận hiệu quả năng lượng trong vận hành công trình. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị quản lý vận hành có thể tham khảo các tiêu chí của hệ thống để xác định giải pháp phù hợp, theo dõi kết quả thực hiện và từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển công trình xanh, phát thải thấp tại Việt Nam.

Hệ thống được thiết kế với thang xếp hạng từ 1- 6 sao, phản ánh mức độ cải thiện hiệu quả năng lượng của công trình so với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn tối thiểu mà công trình tại Việt Nam cần đáp ứng theo QCVN 09:2017/BXD, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 10-65%. Trong đó, mức 5 sao tương ứng với cấp độ Zero Carbon Ready Operations, ghi nhận những công trình đạt hiệu quả năng lượng cao và sẵn sàng hướng tới mục tiêu vận hành không phát thải carbon.

Hệ thống còn mở ra lộ trình cải thiện hiệu suất theo từng giai đoạn. Công trình có thể tiếp tục nâng hạng thông qua việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đăng ký đánh giá lại. Ở cấp độ cao hơn, công trình có thể hướng tới chứng nhận Net Zero Energy (năng lượng ròng bằng 0) hoặc Net Zero Carbon (phát thải carbon ròng bằng 0). Cách tiếp cận này giúp việc đánh giá không chỉ dừng lại ở một kết quả chứng nhận tại một thời điểm, mà còn ghi nhận tiến trình cải thiện hiệu suất của công trình trong dài hạn.

BA YÊU CẦU NỀN TẢNG CHO CÔNG TRÌNH THAM GIA ĐÁNH GIÁ

Để tham gia đánh giá, công trình cần đáp ứng ba yêu cầu nền tảng: tuân thủ quy chuẩn về hiệu quả năng lượng, xây dựng kế hoạch giảm phát thải carbon trong quá trình vận hành và thực hiện đo lường, đánh giá, báo cáo mức tiêu thụ năng lượng. Các tiêu chí này tạo cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời bảo đảm công trình có kế hoạch theo dõi và quản lý kết quả trong dài hạn.

Trong đó, kế hoạch giảm phát thải carbon cần gắn với lộ trình đến năm 2050; công trình cũng cần trang bị công cụ đo lường, theo dõi năng lượng và cam kết báo cáo hiệu suất trong suốt chu kỳ chứng nhận. Theo ông Douglas, việc xây dựng lộ trình dài hạn có ý nghĩa quan trọng bởi các công trình được xây dựng hiện nay sẽ tiếp tục tồn tại và vận hành trong nhiều thập kỷ tới. Vì vậy, những giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải cần được tính toán từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi công trình đã đi vào hoạt động.

Để tham gia đánh giá, công trình cần đáp ứng ba yêu cầu nền tảng. Ảnh: VGBC

Hệ thống đưa ra hai cấp độ công nhận Net Zero riêng biệt. Net Zero Energy Operations được xác định khi lượng năng lượng tái tạo tạo ra hoặc cung cấp cho công trình bằng hoặc lớn hơn tổng năng lượng tiêu thụ. Trong khi đó, Net Zero Carbon Operations yêu cầu lượng phát thải carbon ròng trong quá trình vận hành bằng 0 hoặc thấp hơn. Hai cấp độ được đánh giá độc lập; công trình đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện sẽ được công nhận Net Zero Energy and Carbon Operations.

LOTUS Zero Carbon chú trọng đánh giá hiệu quả thực tế thông qua dữ liệu vận hành, thay vì chỉ dựa trên hồ sơ thiết kế. Công trình có thể được xếp hạng sơ bộ ở giai đoạn thiết kế hoặc xây dựng, sau đó được đánh giá sau 6 tháng vận hành. Kết quả chính thức được xác minh sau 12 tháng trên cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng thực tế, có điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và mức độ sử dụng công trình, với sự tham gia của đơn vị xác minh độc lập được VGBC chấp thuận. Đối với các cấp độ Net Zero, kết quả được đánh giá lại định kỳ 3 năm một lần.

Xuyên suốt hệ thống là nguyên tắc ưu tiên nâng cao hiệu quả năng lượng trước khi tính đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và tín chỉ bù trừ carbon.

Theo đó, công trình mới cần đạt mức hiệu quả năng lượng cao hơn ít nhất 40% so với mức tiêu thụ năng lượng tiêu chuẩn tối thiểu mà công trình tại Việt Nam cần đáp ứng theo QCVN 09:2017/BXD, trong khi ngưỡng áp dụng với công trình hiện hữu là 30%, trước khi năng lượng tái tạo được tính vào kết quả Net Zero. Các nguồn năng lượng tái tạo và tín chỉ bù trừ chỉ được xem xét theo những điều kiện, giới hạn cụ thể. Cách tiếp cận này hướng tới việc ghi nhận những cải thiện thực chất trong vận hành, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào việc mua chứng chỉ hoặc bù trừ phát thải.

Cụ thể hơn, hệ thống giới hạn tỷ lệ bù đắp bằng tín chỉ carbon ở mức không vượt quá 10% tổng lượng phát thải đối với chứng nhận Net Zero Carbon. Việc sử dụng chứng chỉ thuộc tính năng lượng tái tạo, chẳng hạn I-REC, cũng được giới hạn tối đa 50% tổng lượng năng lượng tái tạo được công nhận. Phần còn lại cần đến từ nguồn điện được cung cấp trực tiếp cho công trình thông qua kết nối vật lý, có thể là nguồn điện tại chỗ hoặc từ bên ngoài công trình.

Những giới hạn này nhằm bảo đảm kết quả Net Zero được xây dựng trên nền tảng tiết kiệm năng lượng thực chất, đồng thời tăng tính minh bạch và độ tin cậy của các tuyên bố về năng lượng sạch, giảm phát thải.

Thực tiễn triển khai các công trình đạt chứng nhận LOTUS tại Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực về hiệu quả sử dụng năng lượng. Green One UN House (một trụ sở làm việc của Liên Hợp Quốc) tại Hà Nội tiết kiệm 15,8% năng lượng trong quá trình vận hành. Trong khi đó, tòa VSD Holdings tại Hà Nội đạt mức tiết kiệm 49,7% và Nhà máy TNG tại Thái Nguyên đạt 21,5% theo số liệu thiết kế so với quy chuẩn. Nhà máy Daikin Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh ghi nhận mức tiết kiệm năng lượng 38,3%.

Bên cạnh các công trình đã được đề cập, ông Douglas Lee Snyder dẫn trường hợp nhà máy DBW tại Long An như một minh chứng cho thấy hiệu quả đầu tư của các giải pháp công trình xanh. Công trình đạt chứng nhận LOTUS Platinum, với mức tiết kiệm 44% năng lượng và 50% lượng nước sử dụng so với công trình thông thường. Chi phí đầu tư tăng thêm cho các giải pháp xanh vào khoảng 1,8%, nhưng nhờ tiết giảm chi phí điện, nước trong quá trình vận hành, khoản đầu tư được hoàn vốn sau 3,5 năm.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua các giải pháp công trình xanh, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp giữa các bên trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành. LOTUS Zero Carbon hướng tới tạo cơ sở để chủ đầu tư nhận diện cơ hội tiết giảm chi phí vận hành, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu ESG, tiếp cận nguồn vốn xanh.