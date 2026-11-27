Khả năng tấn công chính xác là một trong những điểm đáng chú ý của tên lửa hành trình Kh-101. Để đạt được điều đó, tên lửa không chỉ dựa vào một thiết bị dẫn đường duy nhất mà sử dụng tổ hợp nhiều phương thức định vị và hiệu chỉnh đường bay.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống dẫn đường quán tính giúp Kh-101 xác định vị trí và hướng di chuyển dựa trên dữ liệu từ các cảm biến bên trong.

Phương thức này cho phép tên lửa tiếp tục bay ngay cả khi tín hiệu định vị vệ tinh bị gián đoạn.

Tuy nhiên, sai số của hệ thống quán tính có thể tích lũy theo thời gian, đặc biệt trong những hành trình kéo dài.

Để hạn chế vấn đề đó, Kh-101 có thể sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh GLONASS của Nga để cập nhật vị trí.

Dữ liệu vệ tinh giúp hệ thống điều khiển hiệu chỉnh sai lệch và duy trì đường bay theo kế hoạch.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương thức này có thể bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu hoặc những yếu tố làm suy giảm tín hiệu.

Một thành phần quan trọng khác là hệ thống đối chiếu hình ảnh địa hình. Dữ liệu hình ảnh hoặc bản đồ địa hình được lưu trữ trong máy tính điều khiển của tên lửa.

Trong quá trình bay, hệ thống có thể so sánh đặc điểm địa hình quan sát được với dữ liệu đã lưu để xác định vị trí và điều chỉnh hướng đi.

Ở giai đoạn cuối, một số cấu hình Kh-101 được cho là sử dụng đầu dò quang điện tử để hỗ trợ nhận dạng khu vực mục tiêu.

Phương thức này giúp tên lửa đối chiếu hình ảnh thực tế với dữ liệu đã được lập trình trước khi phóng.

Đây là yếu tố quan trọng đối với nhiệm vụ tấn công những mục tiêu có tọa độ xác định.

Việc kết hợp nhiều phương thức dẫn đường giúp Kh-101 giảm sự phụ thuộc vào một nguồn dữ liệu duy nhất.

Nếu tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu, hệ thống quán tính vẫn có thể duy trì hành trình. Khi cần hiệu chỉnh, dữ liệu vệ tinh hoặc đối chiếu địa hình có thể hỗ trợ cập nhật vị trí.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tổ hợp dẫn đường này bảo đảm tên lửa luôn đánh trúng mục tiêu.

Độ chính xác thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu mục tiêu, điều kiện địa hình, tình trạng kỹ thuật, mức độ gây nhiễu và cấu hình cụ thể của từng quả đạn.

CSIS mô tả Kh-101 sử dụng dẫn đường quán tính, GLONASS, đối chiếu địa hình và đầu dò hình ảnh ở giai đoạn cuối.

Đây là nền tảng giúp tên lửa thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa với độ chính xác cao hơn các thế hệ tên lửa hành trình cũ.