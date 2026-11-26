Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), vừa vận hành thử liên hoàn 8 cống kiểm soát triều. Hệ thống được thiết kế nhằm ngăn triều, điều tiết mực nước, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa và cải thiện môi trường nước trong khu vực bảo vệ.

Tuy nhiên, hiệu quả chống ngập phụ thuộc vào điều kiện vận hành, lượng mưa, mực nước triều và khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước đô thị hiện hữu.

Dự án chống ngập đang bước vào giai đoạn vận hành thử liên hoàn 8 cống.

Cách vận hành của các cống chống ngập

Hệ thống 8 cống ngăn triều được thiết kế với các chế độ vận hành căn cứ mực nước triều dự báo tại trạm Phú An, lượng mưa và cấp độ rủi ro thiên tai.

Nguyên tắc chung là tận dụng khả năng tiêu thoát nước tự nhiên, hạn chế sử dụng trạm bơm; chỉ vận hành bơm và âu thuyền khi cửa cống đóng hoặc theo yêu cầu của từng tình huống.

Khi mực nước triều thấp, cửa cống mở để nước lưu thông, tiêu thoát tự nhiên. Khi triều dâng đến ngưỡng vận hành, cửa cống đóng nhằm ngăn nước từ sông tràn vào khu vực bảo vệ. Khi triều rút, cửa cống được mở trở lại nếu mực nước hai phía cân bằng, sai số không quá 10cm.

Dự án ngăn triều tại TP.HCM vận hành theo 8 tình huống tùy mực nước, lượng mưa và rủi ro thiên tai.

Trường hợp mưa lớn kết hợp triều cao, hệ thống có thể vận hành theo chế độ tiêu thoát một chiều, kết hợp trạm bơm để khống chế mực nước sông, rạch trong vùng bảo vệ không vượt +1,20m.

Cụ thể, 8 tình huống vận hành được xác định như sau:

Triều dưới +1,20m, không mưa hoặc mưa đến mưa to: Cửa cống mở, nước lưu thông tự nhiên.Triều từ +1,20m trở lên, không mưa: Đóng cống; mở lại khi triều xuống, mực nước trong và ngoài cân bằng. Không vận hành bơm.

Triều dưới +1,20m, mưa đến mưa to: Cửa cống mở, tiêu thoát tự nhiên.Triều dưới +1,20m, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp I: Đóng cống khi mực nước đạt +0,60m; mở lại khi mực nước hai phía cân bằng. Không vận hành bơm.

Triều dưới +1,20m, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp II: Tiêu thoát một chiều, kết hợp bơm để giữ mực nước trong vùng bảo vệ không quá +1,20m.

Triều từ +1,20m trở lên, mưa đến mưa to: Đóng cống khi mực nước đạt +0,60m; mở lại khi mực nước hai phía cân bằng. Không vận hành bơm.

Triều từ +1,20m trở lên, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp I: Đóng cống khi mực nước đạt +0,60m, mở lại khi mực nước cân bằng; vận hành bơm để duy trì mực nước trong vùng bảo vệ không quá +1,20m.

Triều từ +1,20m trở lên, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp II: Tiêu thoát một chiều, vận hành bơm tối đa từ khi đóng cống đến khi mực nước xuống +1,20m hoặc mở cống tiêu thoát.

Việc đóng, mở cửa cống căn cứ mực nước dự báo và thực tế tại từng công trình.

Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra máy móc trước khi vận hành đóng kín cửa van tại các cống ngăn triều.

Ngoài chống triều, hệ thống còn có chế độ giữ nước, cải thiện môi trường nước và phục vụ giao thông thủy. Khi chân triều thấp, thời tiết không mưa và có yêu cầu giữ nước, cửa cống đóng khi mực nước xuống +0,60m, mở lại khi nước ngoài cống dâng bằng mực nước bên trong.

Đối với cải thiện môi trường nước, hệ thống vận hành tạo dòng chảy một chiều: cống Phú Định, Cây Khô lấy nước vào; Bến Nghé, Tân Thuận tiêu thoát ra sông Sài Gòn; Phú Xuân, Mương Chuối khống chế mực nước từ +0,60m đến +1,20m. Mỗi đợt kéo dài 1-2 ngày.

Giao thông thủy được duy trì khi vận tốc dòng chảy qua cống không quá 1,5m/s. Khi cửa cống đóng, phương tiện sử dụng âu thuyền tại những công trình có bố trí hạng mục này. Nếu xuất hiện thiên tai vượt thiết kế, đơn vị vận hành phải xây dựng phương án trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phê duyệt.

Dự án chống ngập có giải quyết được ngập toàn Thành phố?

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, cho biết hệ thống 8 cống ngăn triều đã bước đầu cho thấy hiệu quả sau những ngày vận hành thử. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ chống ngập do mưa phụ thuộc vào hệ thống thoát nước và phương án điều tiết nước bên trong khu vực bảo vệ.

Theo ông Tiến, ngăn triều từ bên ngoài không đồng nghĩa xử lý được mọi tình huống ngập, nhất là khi mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam.

TP.HCM có địa hình thấp, chịu ảnh hưởng của hệ thống sông Đồng Nai và các cửa sông kết nối với biển. Khoảng 60% diện tích đất có cao trình dưới 2m; nhiều khu vực thấp trũng dễ chịu tác động của triều cường. Hệ thống sông, kênh rạch chiếm khoảng 8% diện tích thành phố, tạo điều kiện để thủy triều ảnh hưởng sâu vào nội đô.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, tình trạng sụt lún, sạt lở, mưa lớn kéo dài và rác thải gây tắc cống rãnh cũng làm hạn chế khả năng thoát nước, gia tăng nguy cơ ngập. Ngập đô thị chủ yếu xuất phát từ mưa lớn và triều cường, hai yếu tố có thể xảy ra đồng thời, gây áp lực lên hệ thống thoát nước.

Dự án giai đoạn 1 có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, 6km đê kè, 41 cống nhỏ và hệ thống trạm bơm tổng công suất 120m³/s. Tám cống gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ 10-160m, được bố trí cửa van, âu thuyền và trạm bơm tại các vị trí cần thiết.

Triều cường “nhấn chìm” đường Trần Xuân Soạn lúc rạng sáng 26/11.

Dự án còn có tuyến đê bao, kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh, dài khoảng 6km tại các đoạn xung yếu, kết hợp 41 cống dọc đê từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Hệ thống được kết nối với nhà quản lý trung tâm và hệ thống điều khiển tự động SCADA, phục vụ quan trắc mực nước, lượng mưa, điều khiển cửa van, trạm bơm, âu thuyền, cảnh báo và điều phối giao thông thủy.

Mục tiêu dự án là kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước sông, kênh rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, cải thiện môi trường nước và hạn chế xâm nhập mặn.

Phạm vi bảo vệ giai đoạn 1 gồm một phần các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, tương ứng một phần địa bàn các Quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Bình Chánh trước đây.

Do đang trong quá trình vận hành thử nên rạng sáng nay các “rốn ngập” TP.HCM vẫn chìm trong biển nước.

Hiện dự án mới vận hành thử liên hoàn, chưa chính thức vận hành. Khi triều cường dâng nhưng chưa đến thời điểm hoặc chưa đủ điều kiện đóng cửa van theo quy trình, nước vẫn có thể tràn vào các khu vực thấp, gây ngập những tuyến đường thường được xem là “rốn ngập”.

Khi đi vào vận hành chính thức, dự án cũng không giải quyết toàn bộ tình trạng ngập trên địa bàn TP.HCM mà tập trung kiểm soát triều trong phạm vi bảo vệ. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc diễn biến mưa, triều, khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hiện hữu và việc điều hành đồng bộ các hạng mục.

Vì vậy, công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập do triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị. Để giải quyết tình trạng ngập tại TP.HCM, cần kết hợp các công trình chống ngập với nâng cấp hệ thống thoát nước, duy tu cống rãnh và điều tiết nước toàn khu vực.