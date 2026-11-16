Hệ thống chụp mạch tích hợp AI ra mắt tại Việt Nam

VSAR 2026 là hội nghị khoa học thường niên của Hội Hình ảnh học Bụng Việt Nam, quy tụ đông đảo chuyên gia của hơn 40 bệnh viện và trường đại học trong nước lẫn quốc tế, cùng tham dự 22 phiên thảo luận và 119 báo cáo chuyên khoa. GE HealthCare mang đến phần trình bày chuyên sâu trong phiên thảo luận “Nhìn rõ hơn - Điều trị hiệu quả hơn: Ứng dụng Cộng hưởng từ và Siêu âm hòa hình trong chẩn đoán hình ảnh Bụng - Chậu”, đồng thời giới thiệu hệ thống chụp mạch Allia™ Moveo lần đầu tiên tại Việt Nam.

Các bác sĩ lâm sàng và điện quang can thiệp ngày càng cần ứng dụng những công cụ chẩn đoán hình ảnh 3D và ứng dụng tiên tiến để cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, đồng thời hướng đến tương lai của các thủ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS). Được phát triển với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ lâm sàng quốc tế, Allia™ Moveo đáp ứng những yêu cầu này thông qua thiết kế dễ sử dụng, hiệu suất cao và khả năng vận hành linh hoạt, hỗ trợ các bác sĩ trong nhiều loại thủ thuật - từ tim mạch, mạch máu, ngoài mạch máu, đến can thiệp và phẫu thuật.

Allia™ Moveo được thiết kế dễ sử dụng, hiệu suất cao và khả năng vận hành linh hoạt.

Allia™ Moveo mang đến quy trình làm việc tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao sự tự tin cho các bác sĩ trong các quyết định lâm sàng, nhờ thiết kế cánh tay robot chụp mạch “C-arm” nhỏ gọn và không dây với khả năng di chuyển vượt trội, hỗ trợ các bác sĩ linh hoạt thao tác ngay cả trong không gian hạn chế. Cùng với khung máy di động giúp giải phóng tối đa diện tích phòng can thiệp (Cathlab), cho phép các bệnh viện bố trí hiệu quả với diện tích tối thiểu chỉ 28 m2, đồng thời tạo sự thuận tiện và tự do di chuyển cho bác sĩ trong suốt quá trình làm thủ thuật.

Đối với bệnh nhân, hệ thống nâng tầm trải nghiệm người bệnh với tính năng di chuyển tự động SmartMove chỉ bằng một nút chạm trên bảng điều khiển cảm ứng, kết hợp thiết kế cá thể hoá dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với nhiều thể trạng và cân nặng khác nhau.

Song song đó, Allia™ Moveo trang bị các giải pháp chẩn đoán hình ảnh 3D tiên tiến, giúp bác sĩ quan sát cấu trúc giải phẫu rõ ràng trong quá trình đánh giá và đưa ra quyết định lâm sàng chính xác. Nổi bật là công nghệ xử lý và tái tạo hình ảnh CleaRecon DL ứng dụng AI, giúp loại bỏ các nhiễu dạng vệt trên hình ảnh do dòng máu chảy theo nhịp trong động mạch, qua đó hỗ trợ chụp CBCT với độ rõ nét và độ tin cậy cao.

Công cụ Motion Freeze hỗ trợ khắc phục nhiễu ảnh do các chuyển động hô hấp không chủ ý, giúp hình ảnh thu được chất lượng hơn. Công nghệ Metallic Artifact Reduction làm rõ các chi tiết giải phẫu bị che khuất bởi nhiễu ảnh do kim loại gây ra. Ngoài ra, hệ thống còn có các giải pháp tăng cường ASSIST, hỗ trợ lập kế hoạch, mô phỏng mũi tiêm ảo, đo đạc giải phẫu, dẫn hướng vị trí… cho bác sĩ trong các thủ thuật can thiệp phức tạp, tương thích với các hệ thống khác của GE HealthCare và bên thứ ba.

Cùng với các thông số phần cứng vượt trội, gồm: tấm thu nhận ảnh lớn nhất (40x40cm), khoang máy rộng nhất (96cm), bàn dài nhất (333cm) hiện nay với khả năng dịch chuyển bàn bệnh nhân nhẹ nhàng…, Allia™ Moveo mang đến quy trình vận hành thuận tiện, giúp bác sĩ duy trì tư thế làm việc thoải mái và tiếp cận người bệnh dễ dàng trong suốt quá trình can thiệp.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giám đốc phụ trách sản phẩm Chụp mạch, GE HealthCare Việt Nam, nhấn mạnh: “Allia™ Moveo hướng tới thiết lập một chuẩn mực mới trong chăm sóc can thiệp, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao năng lực thực hiện những thủ thuật tim mạch và mạch máu ngày càng phức tạp, đồng thời giải quyết các thách thức về không gian và quy trình vận hành trong phòng can thiệp. Việc Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt Allia™ Moveo là một dấu mốc quan trọng, đồng thời thể hiện cam kết của GE HealthCare trong việc đưa những đổi mới công nghệ tiên tiến đến gần hơn với đội ngũ y tế tại Việt Nam và khu vực. Qua đó, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các bác sĩ nâng cao hiệu quả điều trị và hướng tới những kết quả tốt hơn cho người bệnh”.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Allia™ Moveo đã được lắp đặt tại các bệnh viện chuyên sâu về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch quốc tế như: Hôpital Marie-Lannelongue (Pháp), Baylor St. Luke (Hoa Kỳ)... Nền tảng mới nhất này thuộc dòng Allia, từng được GE HealthCare giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thường niên năm 2025 của Hiệp hội Điện quang Bắc Mỹ (RSNA), được FDA (Hoa Kỳ) cấp phép và đạt chứng nhận CE Mark vào tháng 2/2026.