Hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu hơn 1.200 dự án, tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cây xanh Công Minh) và 46 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: BCA

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2023, bị can Nguyễn Công Minh đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh. Sau đó, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Bị can trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, các cấp nhân viên câu kết với chủ đầu tư trước và trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, các bị can phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán, móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Từ đó, tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Các bị can lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Sau khi trúng thầu, các công ty dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền 790 tỷ đồng.

Từ năm 2019-2023, tại các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa và Triệu Phong (Quảng Trị cũ), trong quá trình triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, đại diện chủ đầu tư đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng (Giám đốc khu vực) và Phan Duy Châu (Giám đốc chi nhánh) phối hợp với đơn vị tư vấn ngay từ giai đoạn lập dự toán.

Những người này còn được tham gia các cuộc họp thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tiếp cận thông tin, tài liệu trước khi hồ sơ mời thầu được phát hành.

Từ đó, các bị can Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các bị can thuộc đơn vị tư vấn không khảo sát giá thực tế mà thống nhất và sử dụng các báo giá do Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu cung cấp để ra Chứng thư thẩm định giá; giúp nhóm Cây xanh Công Minh nâng khống giá nguyên vật liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, bị can Nguyễn Công Minh chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại 790 tỷ đồng. Bị can hưởng lợi cá nhân số tiền 264 tỷ đồng.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.

Ngày 27/10, VKSND Tối cao đã ra thông báo về việc truy tố đối với bị can Nguyễn Công Minh và kêu gọi bị can đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng, thực hiện quyền bào chữa.