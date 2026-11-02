Hệ thống cảnh báo khẩn cấp của Nga và Ukraine đồng loạt bị tấn công mạng

Đêm 1/11 giờ địa phương, Không quân Ukraine thông báo hệ thống cảnh báo không kích của nước này bị tấn công mạng, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực và người dân nhận được cảnh báo giả về nguy cơ tấn công hạt nhân, hóa học và giao tranh trên đường phố.

Các phóng viên Kyiv Independent tại Ukraine cho biết họ nhận được thông báo bất thường trên điện thoại từ ứng dụng Air Alert, vốn dùng để cảnh báo người dân về các cuộc không kích. Ứng dụng này được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Bộ Chuyển đổi số Ukraine và công ty công nghệ an ninh Ajax Systems.

Trước tình hình trên, Không quân Ukraine đã lên tiếng cảnh báo người dân về sự cố an ninh mạng. “Có khả năng ứng dụng Air Alert đã bị đối phương xâm nhập. Không có mối đe dọa nào! Xin hãy giữ bình tĩnh và theo dõi các thông tin cập nhật trên kênh Telegram của chúng tôi”, Không quân Ukraine thông báo.

Chính quyền một số địa phương tại Ukraine cũng trấn an người dân và cảnh báo nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

“Hiện tại, tình hình trong tỉnh vẫn bình thường. Các báo cáo cho thấy ứng dụng gửi thông báo đã bị tấn công mạng”, Thống đốc tỉnh Ivano-Frankivsk Svitlana Onyshchuk cho biết.

Thống đốc tỉnh Vinnytsia Natalia Zabolotna khuyến cáo người dân không nhấp vào các đường liên kết đính kèm trong thông báo bất thường. “Ứng dụng Air Alert đã bị tấn công mạng. Không nhấp vào đường liên kết trong tin nhắn”, bà Zabolotna viết.

Nhiều cảnh báo giả, trong đó có cảnh báo về nguy cơ phóng xạ và tấn công hóa học, được gửi tới điện thoại người dân Ukraine tối 1/11. Ảnh: Kyiv Independent

Đến khoảng 0h ngày 2/11 theo giờ địa phương (khoảng 5h sáng cùng ngày giờ Việt Nam), một giờ sau khi các cảnh báo giả mạo xuất hiện, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine thông báo hệ thống cảnh báo trên toàn quốc đã hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và chú ý các tín hiệu cảnh báo qua hệ thống loa công cộng.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi người dân không nhấp vào các đường liên kết từ những nguồn không xác định và không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng”, thông báo của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết.

Về phía Air Alert, đơn vị vận hành cho biết hoạt động của ứng dụng đang dần được khôi phục. Air Alert cũng thông báo đang triển khai các biện pháp bảo mật bổ sung nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai, đồng thời khẳng định ứng dụng không lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân nên người dùng không phải đối mặt với nguy cơ liên quan đến thông tin cá nhân.

Hiện chưa có thông tin xác nhận danh tính hoặc tổ chức đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo không kích Ukraine.

Cũng trong đêm 1/11 và rạng sáng 2/11, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo ứng dụng di động của cơ quan này đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, những kẻ tấn công đã lợi dụng ứng dụng để phát tán thông tin giả mạo về các mối đe dọa đối với người dân.

“Ứng dụng di động của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã bị tấn công mạng quy mô lớn, tạo điều kiện cho những kẻ thực hiện vụ tấn công phát tán thông tin giả mạo tới người dân,” TASS dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 2/11.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, các cơ quan chức năng đang khắc phục lỗ hổng bảo mật của ứng dụng di động để khôi phục hoạt động bình thường.

Chưa có thông tin xác nhận hai vụ tấn công mạng nhằm vào các ứng dụng cảnh báo của Nga và Ukraine có liên quan đến nhau hay không.