Hệ thống cảm biến và điện tử biến T-14 thành xe tăng kiểu mới

Khả năng phát hiện mục tiêu trước đối phương có thể quyết định kết quả của cuộc giao chiến giữa các xe tăng.

Trong thiết kế truyền thống, thành viên kíp xe sử dụng kính ngắm và thiết bị quan sát bố trí tại các vị trí khác nhau.

T-14 Armata thay đổi cách tiếp cận khi đặt kíp lái trong khoang bọc thép phía trước thân xe và sử dụng hệ thống điện tử để điều khiển tháp pháo từ xa.

Cách bố trí này đòi hỏi các camera, kính ngắm và cảm biến cung cấp hình ảnh đủ rõ để kíp lái theo dõi khu vực xung quanh, phát hiện mục tiêu và đánh giá nguy cơ.

Dữ liệu sau đó được đưa đến màn hình và các hệ thống điều khiển để hỗ trợ chỉ huy, ngắm bắn và vận hành phương tiện. Khả năng phối hợp giữa các thiết bị có ý nghĩa quan trọng không kém chất lượng của từng cảm biến riêng lẻ.

Một hệ thống điện tử tích hợp tốt có thể giảm thời gian chuyển từ phát hiện mục tiêu sang khai hỏa.

Chỉ huy có thể tập trung vào việc đánh giá tình huống, trong khi pháo thủ vận hành hệ thống vũ khí thông qua thiết bị điều khiển.

Nếu thiết kế cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên, kíp xe cũng có thể phối hợp nhanh hơn khi phải xử lý nhiều mối đe dọa.

Tuy nhiên, tự động hóa không đồng nghĩa xe tăng có thể tự chiến đấu mà không cần con người.

Việc nhận diện mục tiêu, phân biệt phương tiện đối phương với lực lượng đồng minh và lựa chọn thời điểm khai hỏa vẫn đòi hỏi giám sát của kíp lái.

Những tuyên bố về khả năng tự động hóa cần được xem xét theo từng chức năng cụ thể, tránh suy diễn rằng T-14 có thể tự đưa ra mọi quyết định chiến đấu.

Hệ thống điện tử cũng tạo ra điểm yếu mới. Camera có thể bị bám bẩn, hư hỏng hoặc mất khả năng quan sát do khói và bụi.

Cảm biến có thể bị gây nhiễu hoặc suy giảm hiệu năng. Nếu nguồn điện hay đường truyền dữ liệu nội bộ gặp sự cố, kíp lái có thể mất một phần thông tin cần thiết để vận hành phương tiện.

Vì vậy, xe tăng hiện đại cần có phương án dự phòng, khả năng chuyển sang chế độ vận hành hạn chế và quy trình sửa chữa phù hợp.

Số lượng cảm biến nhiều hơn chỉ có ý nghĩa khi chúng đủ bền, dễ bảo trì và cung cấp dữ liệu đáng tin cậy.

T-14 thể hiện xu hướng đưa điện tử và tự động hóa vào trung tâm của thiết kế xe tăng. Nhưng ưu thế chỉ hình thành khi phần cứng, phần mềm và con người phối hợp hiệu quả, kể cả khi một số thiết bị bị hư hại trong chiến đấu.