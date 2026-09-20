Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Nga hứng chịu nhiều đợt tấn công mạng lớn

Màn hình hiển thị hình ảnh trực tiếp từ các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Trung ương ở Matxcơva

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết hệ thống bỏ phiếu trực tuyến tại Matxcơva bị tấn công mạnh và liên tục trong đêm.

Theo bà Pamfilova, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn nhưng đều bị đẩy lùi, trong khi hoạt động bỏ phiếu được duy trì và tình hình nằm trong tầm kiểm soát.

Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga cũng ghi nhận âm mưu phá hoại các tuyến liên lạc tại vùng Viễn Đông. Nhà chức trách cho biết sự cố đã được ngăn chặn và toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực này được khôi phục.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tìm cách cản trở cuộc bầu cử, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20-9, quyết định toàn bộ 450 ghế tại Hạ viện. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát toàn diện vào tháng 2-2022.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được dự báo tiếp tục duy trì ưu thế. Phần lớn ứng viên phản đối chiến tranh đã không được tham gia.

Theo số liệu được truyền thông nhà nước Nga dẫn lại, đến 14h ngày 19-9, tỷ lệ cử tri tham gia trên toàn quốc đạt 32,58%.

Kết quả bầu cử được đánh giá là một chỉ dấu về mức độ ủng hộ đối với chính sách của Điện Kremlin, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Theo Bangkok Post, Reuters