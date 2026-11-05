Hệ thống bảo quản máu và ngân hàng lớn tại Pháp bị hacker tấn công

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Theo Bộ Y tế Pháp, sự cố xảy ra ngày 2-11, ảnh hưởng hệ thống giám sát và điều khiển kho lạnh tại 3 cơ sở khu vực của Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS). Các kho này lưu trữ mẫu máu và huyết tương phục vụ truyền máu, sản xuất thuốc.

Giới chức khẳng định sự cố đã được kiểm soát, toàn bộ chế phẩm máu vẫn an toàn, không ghi nhận thiệt hại về sức khỏe.

Cùng ngày 4-11, ngân hàng Credit Mutuel Arkea thông báo bị tấn công mạng, dẫn đến một số giao dịch gian lận. Ngân hàng cho biết tài sản khách hàng không bị ảnh hưởng, sự cố đã được khoanh vùng và hoạt động đang được khôi phục. Đơn vị này có khoảng 5,8 triệu khách hàng và 211,5 tỷ EUR tài sản.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh tin tặc gia tăng nhắm mục tiêu vào hệ thống thiết bị làm lạnh kết nối Internet và các định chế tài chính tại châu Âu, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh hạ tầng số.