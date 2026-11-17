Ngày 17/11, tại Diễn đàn Phát triển ngành công nghiệp không gian-thời gian Bắc Đẩu tổ chức ở Bắc Kinh, Hiệp hội Định vị và Dẫn đường vệ tinh Trung Quốc đã công bố Báo cáo Chỉ số phát triển ngành công nghiệp Bắc Đẩu Trung Quốc năm 2026, trong đó viện dẫn những thông số phát triển của ngành này trong một năm qua.

Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC), ngành công nghiệp Bắc Đẩu được hình thành dựa trên Hệ thống Định vị vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu do chính nước này phát triển.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) theo đó xác định hệ sinh thái của ngành công nghiệp này bao gồm các khâu từ sản xuất chip, module, thiết bị đầu cuối đến phần mềm và ứng dụng, đồng thời các lĩnh vực ứng dụng rất đa dạng, như giao thông - vận tải, nông nghiệp, an ninh công cộng, viễn thông, tiêu dùng...

Báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng thiết bị đầu cuối ứng dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu thuộc các loại hình khác nhau (không bao gồm thiết bị điện tử tiêu dùng) tại Trung Quốc đạt gần 42 triệu thiết bị, tăng gần 9 triệu thiết bị so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng khoảng 27%. Tỷ lệ tích hợp các ứng dụng liên quan hệ thống Bắc Đẩu trên các lĩnh vực là trên 90%.

Trong lĩnh vực tiêu dùng phổ thông, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tại thị trường Trung Quốc đạt 124 triệu chiếc, trong đó hơn 98% hỗ trợ chức năng định vị Bắc Đẩu. Lượng xe ô tô chở khách được trang bị thiết bị đầu cuối Bắc Đẩu xuất xưởng đạt khoảng 10 triệu chiếc, trong khi doanh số xe đạp điện đạt 26 triệu chiếc.

Hồi tháng 5/2026, Trung Quốc lần đầu tiên xuất bản “Sách Trắng về phát triển ngành công nghiệp không gian-thời gian Bắc Đẩu”, thay cho 14 năm liên tiếp xuất bản “Sách Trắng về phát triển ngành vệ tinh dẫn đường và dịch vụ định vị”, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Hệ thống Bắc Đẩu trong bối cảnh phát triển mới. Trong tương lai, hệ thống này sẽ tiếp tục đóng vai trò là hạ tầng quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực khoa học-công nghệ của nước này./.