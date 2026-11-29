Hệ số K là căn cứ quan trọng trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, có thể ảnh hưởng đến chi phí của người sử dụng đất và doanh nghiệp bất động sản. Ảnh minh họa

Năm 2027, hệ số K được xác định thế nào?

Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 21.11.2026, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027. Tuy nhiên, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo cơ chế mới chỉ được áp dụng từ ngày 1.1.2028. Trong thời gian chuyển tiếp, các quy định hiện hành về giá đất và Nghị quyết 254/2025/QH15 tiếp tục được áp dụng.

Theo cơ chế hiện hành, UBND cấp tỉnh quyết định hệ số K áp dụng từ ngày 1.1 hằng năm và có thể sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Hệ số này được xác định theo loại đất, khu vực, vị trí và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, không phải một mức chung cho cả nước.

Kết quả rà soát của Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS-IRE) tại 22 địa phương có thông tin về hệ số K năm 2026 cho thấy khoảng 1/3 địa phương áp dụng hệ số bằng 1.

Tại Hà Nội, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch có thể đạt 1,45, trong khi tại TP.HCM lên tới 1,7. Đây là các hệ số thành phần, chưa bao gồm những yếu tố điều chỉnh khác.

Với năm 2027, một số địa phương đã xây dựng dự thảo hệ số K mới. Chẳng hạn, Cà Mau đang lấy ý kiến phương án điều chỉnh hệ số giá đất năm 2027. Tuy nhiên, đây mới là dự thảo của một địa phương, chưa thể hiện mặt bằng điều chỉnh chung trên cả nước.

Người dân chịu tác động ra sao?

Tác động trực tiếp nhất của hệ số K là nghĩa vụ tài chính khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các thủ tục phải nộp tiền sử dụng đất. Khi giá đất làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính tăng, khoản tiền phải nộp có thể tăng theo. Mức cụ thể phụ thuộc vào loại đất, vị trí thửa đất, bảng giá đất và hệ số do địa phương quy định.

Cùng với đó, hệ số K cũng có thể ảnh hưởng đến khoản bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp áp dụng cơ chế này. Vì vậy, tác động không chỉ nằm ở việc người dân phải nộp thêm tiền mà còn liên quan đến khoản tiền họ được nhận khi thu hồi đất.

Tuy nhiên, giá đất làm căn cứ bồi thường không mặc nhiên đồng nhất với giá giao dịch trên thị trường; mức bồi thường còn phụ thuộc điều kiện được bồi thường và phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc sử dụng bảng giá đất nhân hệ số K có thể giúp đơn giản hóa quy trình xác định nghĩa vụ tài chính, hạn chế tình trạng dự án phải chờ định giá đất cụ thể kéo dài. Tuy nhiên, nếu thiếu tiêu chí thống nhất trong xây dựng và kiểm định hệ số, người dân và doanh nghiệp sẽ khó dự báo chi phí.

VARS dẫn ước tính của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), theo đó tiền sử dụng đất tại một dự án có thể tăng 2-2,6 lần khi áp dụng cơ chế bảng giá đất nhân hệ số K so với trước đây. Đây là ước tính đối với dự án, không phải mức tăng áp dụng đồng loạt cho mọi hộ gia đình hoặc mọi thửa đất.

Giá nhà có tăng theo hệ số K?

Đối với doanh nghiệp bất động sản, tiền sử dụng đất là một khoản chi phí đầu vào quan trọng. Nếu nghĩa vụ tài chính tăng, chủ đầu tư có thể phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch triển khai và giá bán sản phẩm. Chi phí tăng cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án, qua đó tác động đến nguồn cung nhà ở.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào biến động hệ số K để kết luận giá nhà chắc chắn tăng. Giá bán còn phụ thuộc nguồn cung, nhu cầu thực, chi phí xây dựng, lãi suất và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Một chuyên gia bất động sản cho rằng diễn biến lãi suất cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sức mua. Nếu lãi suất huy động giảm và duy trì ở mức thấp, ngân hàng có thêm dư địa điều chỉnh lãi vay, giúp người mua nhà giảm áp lực trả nợ và cải thiện khả năng tiếp cận vốn.

Từ năm 2028, cơ chế bảng giá đất nhân hệ số K theo Luật Đất đai sửa đổi sẽ chính thức được áp dụng. Thay đổi này hướng đến việc đơn giản hóa quy trình xác định giá đất, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tiêu chí xây dựng hệ số rõ ràng, phù hợp với đặc điểm từng khu vực.