Hệ sinh thái Make in Vietnam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Cùng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế – xã hội và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ra mắt nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cấp xã.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tập trung vào dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng, ứng dụng AI và nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ để chuyển đổi số đi vào thực chất, tạo ra hiệu quả rõ ràng trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Còn trong phần kết luận chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh chuyển đổi số cần đạt kết quả cuối cùng là giải quyết bài toán của địa phương, giải quyết bài toán của người dân và doanh nghiệp.

Cách làm chuyển đổi số cần thay đổi, từ việc đưa sản phẩm công nghệ vào địa phương sang xác định vấn đề thực tế cần giải quyết. Các địa phương trước hết phải xác định những bài toán cụ thể của người dân và doanh nghiệp, sau đó tìm giải pháp để giải quyết trọn vẹn các vấn đề này. Khi đó, hiệu quả chuyển đổi số mới có thể được đánh giá một cách thực chất.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, trong năm 2027, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng mức độ đồng hành với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, sau giai đoạn tập trung xây dựng thể chế, ban hành văn bản và hướng dẫn.

Với Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Bộ sẽ chủ động xây dựng và ban hành khung kiến trúc cấp bộ của mình trước để các bộ, ngành có thể tham khảo. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp đồng hành với địa phương để hoàn thiện khung kiến trúc cấp tỉnh, sau đó nhân rộng cách làm. Trong phát triển đô thị thông minh, Bộ sẽ cùng các địa phương tổng hợp những bài toán thực tế đã được giải quyết thành công thành các tình huống điển hình, từ đó mỗi nơi lựa chọn ứng dụng phù hợp với nhu cầu.

Một nội dung được nhấn mạnh là chuyển đổi số cấp xã. Theo Thứ trưởng, Bộ sẽ phối hợp với một số địa phương triển khai mô hình mẫu, xác định rõ những bài toán thuộc phạm vi giải quyết của nền tảng dùng chung và những vấn đề cấp tỉnh cần xử lý. Sau khi giải quyết dứt điểm và có kết quả rõ ràng, mô hình sẽ được nhân rộng.

Ngoài ra, Bộ sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với yêu cầu các giải pháp chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể; thí điểm đào tạo cán bộ chuyên trách cấp xã tại 20 xã, đào tạo tổ công nghệ số cộng đồng.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ số, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, đã chia sẻ về nền tảng AI công vụ quốc gia CLEX, hướng tới hỗ trợ cán bộ, công chức, đặc biệt tại cấp xã, phường, thuận tiện hơn trong tra cứu quy định pháp luật và xử lý công việc chuyên môn. Việc đưa AI vào hỗ trợ nghiệp vụ hành chính công thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ vào những nhu cầu cụ thể của bộ máy quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ tại sự kiện.

“CMC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai và ứng dụng AI vào thực tiễn, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Chúng tôi hướng tới làm chủ đồng bộ công nghệ và dữ liệu pháp lý Việt Nam, để AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà thực sự trở thành năng lực nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh.

Theo định hướng được đề cập tại chương trình, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đầu tư công nghệ hay xây dựng các nền tảng mới, mà cần gắn với hiệu quả ứng dụng, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết những nhu cầu cụ thể của người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, việc xây dựng hạ tầng, hoàn thiện dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc chủ động nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây là hướng đi CMC theo đuổi trong chiến lược AI-X, kết hợp năng lực hạ tầng số, công nghệ lõi và các giải pháp AI chuyên biệt để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi AI tại Việt Nam.

Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đã chia sẻ câu chuyện về iHanoi, nền tảng được thành phố định hướng phát triển thành hạ tầng số dùng chung của Thủ đô.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh kèm hình ảnh, vị trí và nội dung mô tả ngay trên điện thoại. Thay vì phải tự tìm đúng cơ quan, đúng kênh tiếp nhận, người dân có một địa chỉ chung để phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, iHanoi đã tiếp nhận, xử lý 263.395 phản ánh, kiến nghị. Để minh họa hiệu quả về thời gian, ông Tuấn đưa ra phép tính so sánh: Nếu trước đây mỗi phản ánh khiến người dân mất khoảng 2 giờ để tìm hiểu quy định, xác định cơ quan có thẩm quyền, viết và gửi đơn, trong khi nay chỉ cần khoảng 15 phút để mở ứng dụng, chụp ảnh và mô tả vấn đề, mỗi phản ánh sẽ tiết kiệm khoảng 1 giờ 45 phút. Với 263.395 phản ánh, kiến nghị, thời gian tiết kiệm ước tính đạt gần 500.000 giờ.

Trình diễn hệ sinh thái Make in Vietnam

Tại sự kiện, bên cạnh Diễn đàn chuyển đổi số quốc gia là chương trình giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ. Thông qua các hoạt động chia sẻ và trình diễn công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số giới thiệu những giải pháp AI hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đơn cử, tại gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu và trình diễn các giải pháp tiêu biểu thuộc hệ sinh thái mở C-OpenAI, được phát triển trên nền tảng 25 công nghệ lõi Make in Vietnam, Made by CMC. Các giải pháp thể hiện khả năng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ giám sát an ninh, phân tích hình ảnh đến quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động công vụ.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ tại diễn đàn.

Theo định hướng AI-X và Go Global, CMC tập trung phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, chuyển đổi AI, an toàn thông tin, công nghệ lõi và dịch vụ công nghệ toàn cầu, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thông qua các hoạt động trình diễn trực tiếp, gian hàng doanh nghiệp công nghệ số đã thu hút đông đảo khách mời tham quan, đồng thời mang đến cái nhìn trực quan về tiềm năng ứng dụng của các công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Từ xử lý dữ liệu, phân tích hình ảnh đến tự động hóa quy trình và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên ngành, các giải pháp cho thấy AI có thể được triển khai theo những nhu cầu cụ thể, gắn với yêu cầu vận hành của từng lĩnh vực.

Việc tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dịp để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ, giới thiệu các giải pháp AI do doanh nghiệp phát triển và tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới giải quyết những điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, ứng dụng AI và nguồn nhân lực, việc đưa công nghệ vào hoạt động thực tiễn tại các bộ, ngành và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng. Các giải pháp AI gắn với nhu cầu nghiệp vụ cụ thể có thể góp phần hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khách tham quan tại các gian hàng triển lãm.

Từ nền tảng hạ tầng số, công nghệ lõi đến các giải pháp AI chuyên biệt, CMC hướng tới đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số tạo nền tảng kết nối, còn chuyển đổi AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng quyết định và hiệu quả vận hành.