Hệ sinh thái logistics với sân bay Long Thành, cảng biển, khu công nghiệp

Cảng Phước An ngày càng thu hút nhiều hàng hóa, tàu du lịch. (Ảnh: TV)

Thành phố Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) sắp đưa vào khai thác, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp hiện có, mạng lưới giao thông liên vùng và các trung tâm dịch vụ logistics.

Hiện nay, Đồng Nai có 57 khu công nghiệp, 4 khu bến cảng biển và các cảng thủy nội địa, mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức. Để hình thành một hệ sinh thái logistics số có hiệu quả cần nhìn nhận đồng thời bốn phương diện, đó là hạ tầng, tổ chức vận hành, dữ liệu và cơ chế phối hợp.

Trong định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai, sân bay Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cùng với hệ thống cảng biển Phước An, Gò Dầu-Phước Thái, các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt liên vùng mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ logistics chất lượng cao, vận tải đa phương thức, thương mại quốc tế, các hoạt động kinh tế gắn với hệ sinh thái hàng không.

Một góc nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: TV)

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Dương Văn Hiếu cho rằng, vấn đề không chỉ quan tâm đến việc một tuyến đường được xây dựng ra sao, một trung tâm logistics được bố trí ở đâu, hay một khu công nghiệp có công năng mức độ nào, mà còn phải xem xét chúng sẽ kết nối với nhau như thế nào, phục vụ những luồng hàng hóa nào và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai ra sao.

Đồng thời, trong bối cảnh kinh tế số, cách thức tổ chức và vận hành hệ thống logistics cũng đang thay đổi. Dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây và các nền tảng số đang tạo ra khả năng theo dõi, dự báo, điều phối và tối ưu hóa hoạt động trên phạm vi rộng hơn nhiều so với phương thức quản lý truyền thống.

Yêu cầu đặt ra đối với Đồng Nai không chỉ là phát triển hạ tầng vật lý, mà còn là nghiên cứu phương thức kết nối và vận hành thông minh, phù hợp với quy mô và tính chất của hệ thống kinh tế đang hình thành.

Đường 25B với 10 làn xe là trục kết nối sân bay Long Thành, cảng biển và các khu công nghiệp lớn của thành phố Đồng Nai. (Ảnh: TV)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi việc tích hợp quy hoạch và kết nối hạ tầng logistics; nghiên cứu mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu logistics; ứng dụng công nghệ số gắn với hiệu quả thực tế và hoàn thiện cơ chế phối hợp và lộ trình tổ chức thực hiện.

Theo các đại biểu, điều quan trọng là cùng nhận diện những vấn đề cần giải quyết, tránh đưa ra các giải pháp công nghệ khi chưa xác định rõ nhu cầu hoặc đề xuất đầu tư khi chưa làm rõ hiệu quả và phương thức tổ chức thực hiện.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kết nối hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và các chủ thể kinh tế thành một hệ sinh thái logistics số vận hành hiệu quả, có khả năng mở rộng và phù hợp với điều kiện của thành phố Đồng Nai.

Mục tiêu cuối cùng của logistics số là giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, doanh nghiệp giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn cho thành phố Đồng Nai.

Muốn đạt được mục tiêu đó, theo một số đại biểu cần kết hợp tư duy quy hoạch tổng thể, đầu tư hạ tầng đồng bộ, quản trị dữ liệu hiệu quả, ứng dụng công nghệ phù hợp và cơ chế phối hợp thực chất giữa các chủ thể.