Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới tạo giá trị thực

Chuyển kết nối thành đơn hàng

Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI (VNSIC) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ I, thảo luận định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2031. Điểm nhấn được các thành viên Hội đồng thống nhất là chuyển từ kết nối đơn thuần sang giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm có khả năng thương mại hóa và những kết quả có thể kiểm chứng.

Ông Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch VNSIC thông tin về chương trình kết nối đổi mới sáng tạo.

Ông Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch VNSIC nhấn mạnh, Hội đồng được thành lập không phải để tổ chức những hoạt động mang tính hình thức, mà phải tạo ra đóng góp thực chất. Mỗi thành viên cần thể hiện cam kết bằng hành động, phát huy kinh nghiệm và nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Công Đoàn, VNSIC cần bắt đầu từ việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo ngay trong các doanh nghiệp thành viên, sau đó mở rộng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup, đồng thời tận dụng mạng lưới trong nước và quốc tế của VCCI.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch VNSIC đề xuất chiến lược hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2026-2031 theo hướng chuyển từ kết nối đơn thuần sang giải quyết bài toán kinh doanh.

Điểm nhấn trong đề xuất là chương trình “Doanh nghiệp đặt hàng”. Theo đó, doanh nghiệp đưa ra bài toán và yêu cầu cụ thể; Hội đồng kết nối startup để thử nghiệm giải pháp có trả phí. Nếu sản phẩm đáp ứng yêu cầu, các bên có thể nghiệm thu, ký hợp đồng và tiếp tục nhân rộng.

Mô hình này được kỳ vọng tạo ra cầu nối trực tiếp giữa nhu cầu thị trường và năng lực đổi mới sáng tạo, giúp startup có cơ hội tiếp cận khách hàng thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp với bài toán đang đặt ra.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng lưu ý yêu cầu xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các bên trong quá trình hợp tác, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp cần tuân thủ pháp luật trong nước và quốc tế. Hội đồng cần góp phần giúp doanh nghiệp biến các nghị quyết, chính sách phát triển thành cơ hội kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

Cùng quan điểm chuyển trọng tâm từ hoạt động sang kết quả, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh yêu cầu biến những mục tiêu lớn của Hội đồng thành sản phẩm và kết quả cụ thể.

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, VNSIC cần xác định rõ sản phẩm đầu ra là gì, ai chịu trách nhiệm, triển khai bằng cách nào và sản phẩm có đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng thương mại hóa hay không.

Chủ tịch VCCI lưu ý Hội đồng không nên dàn trải quá nhiều hoạt động ngay từ đầu mà cần lựa chọn một số mô hình khả thi, phân công thành viên có thế mạnh phù hợp để triển khai, đánh giá kết quả trước khi nhân rộng. Những mô hình, nền tảng sẵn có của các doanh nghiệp cũng có thể được tận dụng để rút ngắn thời gian thử nghiệm.

Hướng tới doanh nghiệp Việt có sức cạnh tranh

Theo đề xuất chiến lược của VNSIC, hiệu quả hoạt động của Hội đồng sẽ được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số hợp đồng được ký kết, khách hàng mới, năng lực doanh nghiệp được cải thiện và những khó khăn thực tế được tháo gỡ.

Bên cạnh kết nối nhu cầu thị trường, VNSIC xác định 6 nhiệm vụ xuyên suốt gồm kết nối nhu cầu thị trường, hỗ trợ startup tăng trưởng, đào tạo hội viên, tháo gỡ vướng mắc chính sách, giải quyết bài toán công nghệ và xây dựng bộ máy vận hành chuyên nghiệp.

Thử nghiệm robot công nghiệp tại một trường đại học. Ảnh minh họa: Khoa Chương/TTXVN.

Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký VCCI, đồng Chủ tịch VNSIC kỳ vọng kinh nghiệm của 21 thành viên ban đầu của Hội đồng sẽ giúp thế hệ doanh nhân trẻ rút ngắn hành trình khởi nghiệp.

Về dài hạn, VNSIC hướng tới góp phần hình thành những doanh nghiệp Việt có thế mạnh riêng, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu một cách bền vững.

“Tôi mong Hội đồng giúp doanh nghiệp không chỉ có sản phẩm mà còn trưởng thành qua nhiều thế hệ. Doanh nghiệp cần chủ động hoạch định sự kế thừa, đào tạo lãnh đạo tiếp nối, hướng tới phát triển trăm năm”, ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.

VNSIC được thành lập tháng 8/2026, nhằm triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với chức năng tập hợp nguồn lực doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ, VNSIC hướng tới thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời tham gia tư vấn, đề xuất chính sách, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.