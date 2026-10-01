Hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026

Ngày 1/10, tại sự kiện “VietNam – The Entry Point” gặp gỡ các nhà đầu tư Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) Võ Đức Anh cho biết, TP Đà Nẵng được StartupBlink vinh danh với giải thưởng “Fastest-Growing Startup Ecosystem in Vietnam” - Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026.

Phó Giám đốc DISSC Võ Đức Anh giới thiệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng với các nhà đầu tư Nga ngày 1/10.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Global Startup Ecosystem Awards 2026, diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan). Lễ trao giải trực tuyến diễn ra vào ngày 30/9. DISSC là đơn vị đại diện cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng nhận chứng nhận của StartupBlink.

Đây là giải thưởng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng. Cùng với đó, TP Đà Nẵng là 1 trong 20 hệ sinh thái nổi bật toàn cầu được lựa chọn để trình bày tại hội thảo trực tuyến ra mắt “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026”.

StartupBlink là tổ chức nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, công bố Global Startup Ecosystem Index (GSEI) hằng năm dựa trên nhiều nhóm chỉ số liên quan đến số lượng, chất lượng startup, môi trường kinh doanh và khả năng kết nối của hệ sinh thái.

Theo StartupBlink, điểm số GSEI của Đà Nẵng tăng 154% giữa hai kỳ 2025 và 2026, cao nhất trong số các hệ sinh thái đô thị của Việt Nam được xếp hạng. Thành phố đồng thời tăng 212 bậc, lên vị trí 554 thế giới và thứ 3 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng năm 2026.

“Kết quả này phản ánh sự cải thiện về thứ hạng và ghi nhận những chuyển biến trong quá trình xây dựng, phát triển môi trường hỗ trợ khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Qua đó nâng cao nhận diện của thành phố trong mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu. Thành phố từng bước mở rộng kết nối giữa các startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ trong nước, quốc tế; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối và thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, Phó Giám đốc DISSC Võ Đức Anh chia sẻ.

Theo ông, các sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (SURF) và Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) đã trở thành những không gian kết nối quan trọng, góp phần đưa startup Đà Nẵng tiếp cận các nguồn lực, đối tác và mạng lưới hỗ trợ bên ngoài thành phố. Hệ sinh thái khởi nghiệp từng bước được mở rộng cả về quy mô kết nối và khả năng hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo DISSC cho biết, thời gian tới TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ, qua đó tạo thêm động lực để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển theo hướng năng động và hội nhập.