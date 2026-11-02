Hệ sinh thái Hoàng Hường lập hàng chục công ty để phân tán doanh thu | ATV ngày 2/11/2026

Hai anh em ruột là học sinh tiểu học ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, được phát hiện tử vong ở hồ nước bên trong một khu trung tâm thương mại đang để trống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai em được nghỉ học và vào khu vực này chơi.