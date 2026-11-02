Hệ sinh thái Hoàng Hường lập hàng chục công ty để phân tán doanh thu | ATV ngày 2/11/2026
Công bố mức giá tối đa kiểm định các loại ô tô; Vụ án Hoàng Hường: Lập hàng chục công ty, hộ kinh doanh để trốn thuế hàng nghìn tỷ đồng; Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng chục nghìn giấy tờ giả tinh vi; Hà Nội: Xét xử nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành và 22 đồng phạm.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/he-sinh-thai-hoang-huong-lap-hang-chuc-cong-ty-de-phan-tan-doanh-thu-atv-ngay-2112026-post674214.antd