Hệ sinh thái giải pháp ETC: Năng lực số phía sau những lĩnh vực trọng yếu

Trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng số hóa quy trình, mà còn được đo bằng độ chính xác, tính an toàn, khả năng kết nối và năng lực vận hành liên tục của những hệ thống quy mô lớn.

Từ tài chính – ngân hàng, hàng không, giao thông – vận tải đến dịch vụ công, hải quan và logistics, Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC (ETC) đang phát triển và triển khai các giải pháp gắn với những bài toán thực tiễn, nơi mỗi hệ thống đều đặt ra yêu cầu cao về nghiệp vụ, bảo mật và khả năng tích hợp.

Năng lực được hình thành từ những bài toán khó

ETC triển khai hệ thống thu phí tự động cho tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Khởi đầu từ các dự án hạ tầng công nghệ phục vụ những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, ETC từng bước tích lũy kinh nghiệm trong môi trường đòi hỏi cao về độ chính xác, an toàn dữ liệu và tính liên tục trong vận hành. Trải qua hơn hai thập kỷ, doanh nghiệp mở rộng năng lực từ hạ tầng công nghệ sang phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin và các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành.

Hành trình đó ghi dấu qua việc tham gia triển khai các hệ thống Core Banking, Core Chứng khoán, khởi tạo khoản vay LOS, kho dữ liệu doanh nghiệp EDW, Data Lake, Internet Banking, hạ tầng máy tính ảo VDI và các nền tảng thanh toán, định danh điện tử, quản trị dữ liệu.

Đến nay, ETC đã thực hiện hơn 500 dự án công nghệ thông tin, phục vụ hơn 100 khách hàng lớn, hợp tác với hơn 250 đối tác chiến lược và xây dựng đội ngũ hơn 900 nhân sự với hơn 1.000 chứng chỉ chuyên môn. Đây là nền tảng để doanh nghiệp chuyển hóa kinh nghiệm triển khai thành năng lực nghiên cứu, phát triển và tích hợp những sản phẩm, giải pháp công nghệ mang dấu ấn Việt Nam.

Kinh nghiệm triển khai được ETC chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu, phát triển và tích hợp những sản phẩm, nền tảng công nghệ mang dấu ấn Việt Nam. Định hướng đó được thể hiện qua Phần mềm máy tính ETC – sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Không phải một phần mềm đơn lẻ, Phần mềm máy tính ETC là hệ sinh thái gồm các nền tảng và giải pháp được phát triển để giải quyết những bài toán công nghệ cốt lõi. Ba nhóm năng lực tiêu biểu bao gồm xác thực sinh trắc học và kiểm soát truy cập; tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu giao dịch; cùng xây dựng mô hình dữ liệu tập trung phục vụ phân tích, khai thác thông tin và hỗ trợ ra quyết định.

Hệ sinh thái giải pháp ETC trong những lĩnh vực trọng yếu

Giải pháp xác thực sinh trắc học và kiểm soát truy cập. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Trong lĩnh vực hàng không, yêu cầu xác thực danh tính chính xác, bảo đảm an ninh và tổ chức quy trình phục vụ hành khách hiệu quả đặt ra nhu cầu ứng dụng công nghệ có khả năng kết nối nhiều điểm nghiệp vụ.

BioStation – giải pháp xác thực sinh trắc học và kiểm soát truy cập của ETC – hỗ trợ nhận diện, đối chiếu thông tin định danh và kiểm soát truy cập. Tùy theo phạm vi tích hợp, giải pháp có thể kết nối hoạt động xác thực từ làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên tàu bay, góp phần giảm thao tác xác minh thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ hành trình hành khách thuận tiện hơn.

Giá trị của BioStation không chỉ nằm ở công nghệ sinh trắc học, mà còn ở khả năng ứng dụng giải pháp vào môi trường vận hành có yêu cầu cao về độ chính xác, an toàn thông tin và tính đồng bộ giữa các hệ thống.

Trong lĩnh vực giao thông – vận tải, đặc biệt tại các hệ thống thu phí tự động, thách thức nằm ở khả năng tiếp nhận, xử lý và quản lý lượng lớn dữ liệu giao dịch phát sinh liên tục từ nhiều điểm kết nối.

ETC phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề cùng Vietinbank về “Định hình kiến trúc dữ liệu & nền tảng AI doanh nghiệp”. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Smart Collect – nền tảng tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu giao dịch do ETC phát triển – đảm nhiệm vai trò xử lý dữ liệu phía sau hệ thống thu phí tự động. Giải pháp hỗ trợ kết nối các thành phần liên quan, đồng thời phục vụ giám sát, đối soát và quản lý vận hành.

Đối với những hệ thống có quy mô lớn, hiệu quả của nền tảng công nghệ không chỉ được đánh giá qua tốc độ xử lý, mà còn ở khả năng duy trì tính chính xác, nhất quán và sẵn sàng của dữ liệu. Smart Collect thể hiện năng lực phát triển các thành phần công nghệ nền tảng, nơi sự ổn định của từng giao dịch góp phần bảo đảm hiệu quả vận hành chung.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, dữ liệu được hình thành từ nhiều hệ thống, tồn tại dưới các định dạng khác nhau và phục vụ những yêu cầu nghiệp vụ riêng biệt. Khả năng tập trung, quản trị và khai thác dữ liệu vì vậy trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Với giải pháp Data Lake, ETC hướng tới xây dựng mô hình dữ liệu tập trung, cho phép tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc từ nhiều nguồn. Giải pháp tạo nền tảng để các tổ chức kết nối, quản lý và khai thác thông tin linh hoạt hơn, phục vụ phân tích chuyên sâu và hỗ trợ ra quyết định.

Khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, quản trị và hạ tầng, mô hình này còn tạo điều kiện triển khai các bài toán phân tích nâng cao, trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML), góp phần chuyển hóa dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị, vận hành và phát triển sản phẩm.

Một năng lực công nghệ, nhiều bài toán chuyên ngành

ETC triển khai hệ thống thu phí tự động cho tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Hàng không, giao thông – vận tải và tài chính – ngân hàng là ba lĩnh vực tiêu biểu trong hệ sinh thái giải pháp của ETC. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia triển khai các hệ thống công nghệ trong Chính phủ và dịch vụ công, hải quan và logistics, y tế cùng những lĩnh vực có yêu cầu đặc thù về an toàn, bảo mật và quản trị dữ liệu.

Mỗi lĩnh vực có một bài toán nghiệp vụ khác nhau. Trong Chính phủ và dịch vụ công, trọng tâm là khả năng kết nối các hệ thống, quản trị và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý. Trong hải quan và logistics, công nghệ cần hỗ trợ xử lý luồng thông tin, tự động hóa quy trình và nâng cao khả năng theo dõi hoạt động lưu chuyển hàng hóa. Trong các lĩnh vực yêu cầu bảo mật cao, giải pháp phải đáp ứng chặt chẽ các tiêu chuẩn về quyền truy cập, an toàn hệ thống và kiểm soát dữ liệu.

Sự đa dạng không nằm ở việc áp dụng một công nghệ giống nhau cho mọi lĩnh vực, mà ở khả năng hiểu đúng từng bài toán, lựa chọn kiến trúc phù hợp và tích hợp nhiều lớp công nghệ thành một hệ thống có thể vận hành trong thực tế.

Đây cũng là định hướng nhất quán trong quá trình phát triển của ETC: xây dựng giải pháp từ nhu cầu thực tiễn, chú trọng khả năng tích hợp, bảo đảm chất lượng hệ thống và hướng tới hiệu quả vận hành lâu dài.

Từ giải pháp chuyên ngành đến giá trị công nghệ Việt

Phần mềm máy tính ETC được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Việc Phần mềm máy tính ETC được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đánh dấu bước phát triển trong hành trình chuyển hóa năng lực triển khai và tích hợp hệ thống thành các sản phẩm phần mềm có hàm lượng tri thức cao, gắn với ba giá trị của Chương trình: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong.

Với ETC, chất lượng gắn với khả năng đưa giải pháp vào vận hành an toàn, ổn định; đổi mới sáng tạo thể hiện qua giá trị ứng dụng thực tiễn; còn năng lực tiên phong được bồi đắp từ quá trình tiếp cận những bài toán phức tạp, nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Trên nền tảng đã xây dựng, ETC tiếp tục định hướng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an toàn thông tin và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới những giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng phức tạp.

Từ những hệ thống công nghệ vận hành phía sau các lĩnh vực trọng yếu đến các nền tảng phần mềm mang thương hiệu Việt, ETC tiếp tục chuyển hóa năng lực công nghệ thành giá trị ứng dụng thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

ETC – Công nghệ Việt, Giá trị Quốc gia.