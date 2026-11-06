Hệ sinh thái Geleximco của ông Vũ Văn Tiền mở rộng dấu ấn tại Đà Nẵng với 2 đại dự án gần 22.000 tỷ đồng

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục đường Nguyễn Tất Thành. Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) là nhà đầu tư trúng thầu, đồng thời cũng là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu dự án này.

Chân dung liên danh trúng thầu

Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục đường Nguyễn Tất Thành có quy mô khoảng 296ha, quy mô dân số dự kiến 8.000 người với tổng mức đầu tư hơn 17.785 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và theo kế hoạch sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2038.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp đồng bộ các khu dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, công trình hỗn hợp và không gian xanh. Các hạng mục đầu tư bao gồm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền tái định cư, công trình thương mại, dịch vụ, du lịch cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng số lượng nhà ở dự kiến khoảng 3.468 căn và lô, trong đó có khoảng 2.611 căn nhà ở xã hội, đảm bảo dành tối thiểu 20% quỹ đất ở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục đường Nguyễn Tất Thành có quy mô khoảng 296ha. Ảnh: Hoàng Anh

Về phía liên danh nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến có trụ sở tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, được thành lập vào tháng 1/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm Tập đoàn Geleximco - CTCP nắm giữ 90% vốn điều lệ, ông Vũ Văn Tiền sở hữu 5% và ông Vũ Văn Hậu sở hữu 5%.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng, hiện do ông Nguyễn Huy Hoàng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, được thành lập vào tháng 3/2007 và đặt trụ sở tại phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội. Tính đến tháng 2/2018, công ty có vốn điều lệ hơn 1.234 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Vũ Thắng.

Đơn vị này từng hợp tác với Geleximco tại một số dự án bất động sản như sân golf Hòa Bình - Geleximco (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), tòa nhà HH2 - Gemek Tower, khu nhà ở cao tầng CT2 - An Bình City tại Hà Nội và New Life Tower tại Quảng Ninh.

Mở rộng hệ sinh thái công nghiệp, bất động sản tại Đà Nẵng

Trước khi liên danh do Geleximco Phố Hiến đứng đầu trúng thầu dự án khu đô thị nêu trên, một doanh nghiệp thành viên khác của Geleximco đã hiện diện tại Đà Nẵng trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Vào tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng.

Dự án có quy mô gần 436ha với tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ với khả năng kết nối 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển quốc tế và đường thủy nội bộ.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa

Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa, được thành lập vào tháng 3/2019 và có trụ sở đặt ngay tại Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 391 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Comin An An Hòa góp 39,1 tỷ đồng (tương ứng 10% vốn), ông Nguyễn Đình Hà góp 152,49 tỷ đồng (39% vốn) và bà Lê Thị Nghĩa góp 199,41 tỷ đồng (51% vốn).

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 832 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật hiện nay là Tổng giám đốc Nguyễn Trung Thành. Dù thuộc hai phân khúc khác nhau, cả hai dự án quy mô lớn tại Đà Nẵng đều gắn liền với những lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Geleximco là công nghiệp và bất động sản.

Tập đoàn Geleximco, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - GELEXIMCO, được thành lập năm 1993 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng.

Sau hơn 30 năm phát triển, Geleximco đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp, bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Geleximco có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn gắn liền với doanh nhân Vũ Văn Tiền. Tháng 11/2025, Geleximco công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn.

Cùng thời điểm, Geleximco thành lập Hội đồng sáng lập do ông Vũ Văn Tiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Ông Tiền tiếp tục đồng hành cùng HĐQT và ban lãnh đạo trong việc thực hiện các định hướng chiến lược.