Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành cổ đông lớn một công ty chứng khoán

Theo đó, HD Capital đã mua vào hơn 14,325 triệu cổ phiếu AAS để nâng tỷ lệ nắm giữ lên mức hơn 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này.

Thống kê từ dữ liệu giao dịch cho thấy thanh khoản của AAS đã tăng vọt một cách đột biến với khối lượng khớp lệnh đạt 7,846 triệu cổ phiếu vào ngày 19/10, tiếp tục ghi nhận 6,5 triệu cổ phiếu trong ngày 20/10 và 3,330 triệu cổ phiếu vào ngày 21/10, vượt trội hoàn toàn so với mức giao dịch bình quân tính bằng khối lượng của một tháng trước đó.

Ở một diễn biến liên quan, Chứng khoán SmartInvest vừa chính thức công bố định vị và bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện từ một công ty chứng khoán tập trung vào mảng môi giới sang định hướng trở thành nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên biệt dành cho nhà đầu tư cá nhân tại thị trường Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo chiến lược định vị mới, AAS áp dụng mô hình Hybrid Wealth Advisory, kết hợp giữa năng lực ứng dụng công nghệ trong phân tích, xử lý dữ liệu với chuyên môn cùng sự đồng hành trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia tư vấn.

Trong đó, hệ thống công nghệ hỗ trợ tiếp cận và xử lý lượng lớn dữ liệu thị trường một cách có hệ thống, còn đội ngũ chuyên gia có nhiệm vụ chuyển hóa những dữ liệu đó thành chiến lược đầu tư sát với mục tiêu, khẩu vị rủi ro và từng giai đoạn tài chính của khách hàng.

Song hành cùng diện mạo mới, AAS đặt tầm nhìn phát triển thành định chế quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam, thực hiện sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực đầu tư mới cho nhà đầu tư Việt theo hướng xây dựng tài sản bài bản, bền vững và gắn liền với mục tiêu sống thực tế thay vì chạy theo các biến động ngắn hạn.

Doanh nghiệp xác lập bốn giá trị cốt lõi bao gồm minh bạch và kỷ luật, đồng hành thực chất, cá nhân hóa theo mục tiêu cùng sự tăng trưởng bền vững. Tính đến khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, thị giá cổ phiếu AAS dừng lại ở mức 10.300 đồng mỗi cổ phiếu.

Về phía đơn vị đầu tư, HD Capital là công ty quản lý quỹ được thành lập từ năm 2008, hiện hoạt động trong hệ sinh thái của Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng HD (HD Financial Group) gắn liền với HDBank, nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị.