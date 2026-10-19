Hệ quả khi Starlink bị siết tốc độ ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/10 thừa nhận các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink chưa được khắc phục hoàn toàn, gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động quân sự thiết yếu của Kiev.

Theo ông Zelensky, việc giảm tốc độ kết nối đã khiến một số UAV đánh chặn của Ukraine không thể thực hiện nhiệm vụ đối phó UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Đây là loại mục tiêu có tốc độ cao, đòi hỏi phương tiện đánh chặn phải duy trì kết nối ổn định để tiếp cận và tấn công chính xác.

Ông Zelensky nhấn mạnh Starlink không bị ngắt hoàn toàn mà đang chịu giới hạn về tốc độ. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn tạo ra trở ngại đáng kể đối với các hệ thống UAV được thiết kế để hoạt động ở tốc độ cao.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết UAV phản lực của Nga có thể bay với tốc độ hơn 400 km/h, trong khi một số UAV đánh chặn của Ukraine sử dụng Starlink bị giới hạn tốc độ di chuyển ở mức khoảng 70 km/h.

Sự chênh lệch này làm giảm khả năng đối phó với các mục tiêu đang lao tới, đồng thời hạn chế hiệu quả của một trong những phương tiện phòng thủ quan trọng của Kiev.

Ông Zelensky mô tả đây là một hệ quả đau đớn, bởi những hạn chế không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đánh chặn mà còn tác động trực tiếp đến việc bảo vệ các mục tiêu trên mặt đất.

Tổng thống Ukraine cho biết một số hạn chế đang dần được dỡ bỏ, nhưng năng lực hoạt động vẫn chưa trở lại mức cần thiết.

Một vấn đề khác là hoạt động hậu cần tại tiền tuyến. Theo ông Zelensky, Ukraine sử dụng UAV được trang bị Starlink để vận chuyển lương thực và nước uống đến những binh sĩ phải duy trì vị trí trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Khi UAV Nga giám sát liên tục các tuyến tiếp tế, phương tiện vận chuyển thông thường khó tiếp cận an toàn. Việc hạn chế kết nối vì thế có thể khiến công tác tiếp tế gặp thêm trở ngại.

Kiev đang trao đổi hằng ngày với các đối tác để giải quyết vấn đề. Ông Zelensky cho biết đã nhận được thông tin rằng Nhà Trắng có thể đã liên hệ với SpaceX, công ty vận hành Starlink và hệ thống liên lạc quân sự Starshield, nhằm khôi phục những năng lực bị hạn chế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa thể xác nhận thông tin này và sự cố vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Diễn biến trên cũng làm nổi bật mức độ phụ thuộc của Ukraine vào các công nghệ và nguồn hỗ trợ từ bên ngoài.

Ông Zelensky thừa nhận Mỹ vẫn cung cấp thông tin cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, dù Kiev nhận được những loại tình báo khác từ hàng chục quốc gia.

Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang tìm cách giảm các điểm dễ bị tổn thương bằng cách phát triển năng lực công nghệ trong nước và mở rộng hợp tác với những đối tác khác.

Tuy nhiên, những khó khăn liên quan đến Starlink cho thấy việc duy trì kết nối vệ tinh, hệ thống chỉ huy và nguồn tình báo vẫn là những yếu tố quan trọng đối với khả năng phòng thủ của Ukraine.