Hệ phái Khất sĩ khai mạc khóa tu truyền thống lần thứ 41 tại tịnh xá Ngọc Thạnh (P.Tân Hải, TP.HCM)

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, chư tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, niệm Phật cầu gia bị, chính thức khai mạc khóa tu diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 12 đến 22-10-2026.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức khóa tu nhấn mạnh ý nghĩa của khóa tu truyền thống trong tiến trình kế thừa và phát huy đạo mạch Phật pháp. Là một trong 9 tổ chức thành viên sáng lập GHPGVN từ năm 1981, hệ phái đã đồng hành cùng Giáo hội trong suốt 45 năm hình thành và phát triển, đồng thời duy trì các khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ hằng năm nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng trở về nếp sống tu học tập trung, nâng cao phẩm hạnh và củng cố đời sống tâm linh.

Thượng tọa Giác Hoàng trình bạch số lượng hành giả tham dự

Theo Hòa thượng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, Phật giáo cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chú trọng chất lượng tu học. Sự thay đổi về địa giới hành chính, khi khu vực tịnh xá Ngọc Thạnh trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM, cũng là một nét mới trong bối cảnh tổ chức khóa tu lần này.

"Dù hoàn cảnh xã hội và điều kiện tổ chức có những thay đổi, nhưng mục tiêu căn bản của người xuất gia vẫn là tinh tấn tu tập, chuyển hóa phiền não và hướng đến đời sống giải thoát. Do đó, chúng ta cần nhớ kỹ mối liên hệ mật thiết giữa ba nền tảng Giới - Định - Tuệ: giữ giới để thân tâm được an ổn; trên nền tảng giới hạnh, tâm dần an định; từ sự an định, trí tuệ mới có điều kiện phát sinh.", Hòa thượng nhấn mạnh.

Từ định hướng ấy, Hòa thượng sách tấn đại chúng: "Người tu cần nhận diện tính chất vô thường của những cảm thọ khổ, lạc nơi thân tứ đại, không để mình bị cuốn theo những trạng thái dễ chịu hay khó chịu nhất thời. Đặc biệt, cần lưu ý việc làm chủ sáu căn - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý - khi tiếp xúc với sáu trần, tập cho mình khả năng giữ tâm tỉnh thức giữa những tiếp xúc thường nhật, không để ngoại cảnh chi phối, không chạy theo vọng động và dần thành tựu sự an tịnh từ nội tâm".

Hòa thượng Thích Giác Pháp đọc nội quy khóa tu

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Giác Hoàng trình bạch có 122 hành giả thuộc 6 Giáo đoàn tham dự khóa tu. Bên cạnh đó, Ban Chức sự và các bộ phận phụ trách khóa tu cũng được công bố, xác lập rõ trách nhiệm trong việc hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ hành giả thực hành đúng nội quy, bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, đồng thời giữ vững kỷ cương cần thiết của một khóa tu truyền thống kéo dài 10 ngày.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V cũng đã đọc nội quy khóa tu. Thời khóa tu mỗi ngày từ 3 giờ 30 đến 22 giờ, kết hợp giữa thiền tập, học pháp, lao tác và khất thực, giúp việc tu học không tách rời đời sống thường ngày.

Đại diện đạo tràng tịnh xá Ngọc Thạnh, Phật tử Ngọc Năng cung đối trước chư tôn đức và hành giả khóa tu, dâng lời phát nguyện hộ trì suốt khóa

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn I, Thiền chủ khóa tu đã nhắc lại sứ mệnh của Phật giáo trong việc đem lại lợi ích và an lạc cho số đông. Theo lời dạy của Đức Phật, người đệ tử không chỉ cần học hỏi giáo pháp mà còn phải thực hành, tự thân chứng nghiệm và tiếp tục truyền bá chánh pháp, để Phạm hạnh được duy trì lâu dài. Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh giá trị của tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng và Tăng đoàn thông qua câu chuyện Đức Phật chỉ dạy về bảy pháp bất thối.

Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ: "Đối với Tăng đoàn, tinh thần ấy được thể hiện qua việc thường xuyên tụ họp trong hòa hợp, cùng nhau tu học và kết thúc các cuộc hội họp trong sự đồng thuận. Sự hưng thịnh của chánh pháp không chỉ phụ thuộc vào sự hiện diện của giáo lý, mà còn gắn liền với cách mỗi thành viên sống, thực hành và nâng đỡ nhau trong cộng đồng tu học".

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới ban đạo từ chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng sách tấn 122 hành giả tham dự khóa tu lần thứ 41 noi gương các bậc Thánh đệ tử, giữ vững tinh thần lục hòa, siêng năng hành trì và chủ động đóng góp vào công việc chung. "Mỗi hành giả cần lấy giới luật làm khuôn phép, lấy chánh niệm làm sự thực tập thường xuyên và lấy sự tiến bộ của bản thân cùng đại chúng làm thước đo cho quá trình tu học. Khi Tăng đoàn biết sống hòa hợp, tinh tấn và cùng nhau thực hành đúng chánh pháp, trú xứ tu học sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng an lạc; từ đó, lợi ích của sự tu tập không chỉ dừng lại trong phạm vi cá nhân mà còn lan tỏa đến cộng đồng.", Trưởng lão Hòa thượng chỉ dạy.

Một số hình ảnh lễ khai mạc khóa tu:

Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 41 tại tịnh xá Ngọc Thạnh có 122 hành giả tham dự