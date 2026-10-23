Hệ ống kính siêu tele cho nhiếp ảnh thiên nhiên và thể thao của Sony

Ống kính tele và siêu tele mở ra khả năng khám phá những chi tiết ấy thú vị, giúp người cầm máy kể câu chuyện bằng góc nhìn mà mắt thường khó nắm bắt. Đây cũng là cảm hứng để Sony phát triển hệ sinh thái thiết bị gắn với trải nghiệm thực tế, đưa nhiếp ảnh thiên nhiên và thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Khơi mở góc nhìn mới cùng nhiếp ảnh siêu tele

Trong nhiếp ảnh thể thao và thiên nhiên hoang dã, khoảnh khắc đáng giá thường chỉ xuất hiện trong tích tắc: Cú bứt tốc quyết định trên sân đấu, cánh chim bất ngờ sải ngang mặt nước hay chuyển động hiếm gặp của động vật giữa môi trường tự nhiên. Khoảng cách, tốc độ và sự khó đoán của chủ thể đòi hỏi người chụp có khả năng quan sát, phản xạ nhanh cùng thiết bị đủ linh hoạt để theo sát từng chuyển động.

Những khoảnh khắc thiên nhiên hoang dã và thể thao được ghi lại bằng hệ thống máy ảnh Sony Alpha cùng ống kính tele và siêu tele Sony.

Trước đây, nhiếp ảnh siêu tele thường gắn liền với ống kính lớn, nặng và mức đầu tư cao. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ hình ảnh và hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, người yêu nhiếp ảnh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu, kỹ năng và mức đầu tư của riêng mình.

Song song với phát triển sản phẩm, Sony đồng hành cùng nhiếp ảnh gia và cộng đồng thông qua những sân chơi, hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo cơ hội để người yêu nhiếp ảnh học hỏi, phát triển kỹ năng và khám phá góc nhìn riêng về thể thao và thế giới tự nhiên.

Hệ sinh thái ống kính đa dạng

Trên hệ máy full-frame E-mount, Sony xây dựng hệ sinh thái ống kính tele và siêu tele trải dài từ 100 mm đến 800 mm, gồm cả ống kính prime và zoom, với khẩu độ từ F2.8 đến F8 cùng nhiều lựa chọn về tính cơ động và mức đầu tư. Dải sản phẩm đáp ứng nhu cầu từ khám phá nhiếp ảnh chim, thiên nhiên đến tác nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái ống kính tele và siêu tele Sony với dải tiêu cự từ 100 mm đến 800 mm.

Tiếp tục mở rộng lựa chọn ở phân khúc chuyên nghiệp, Sony giới thiệu 2 ống kính prime siêu tele G Master dành cho hệ thống máy ảnh full-frame Alpha ngàm E: FE 400 mm F4.5 GM OSS và FE 600 mm F6.3 GM OSS, với trọng lượng lần lượt khoảng 994 g và 995 g. Đây là 2 ống kính nhẹ nhất thế giới trong phân khúc tương ứng.

Với thiết kế nhẹ, khả năng cân bằng tối ưu, bộ đôi mang lại tính cơ động cao khi chụp cầm tay, giúp nhiếp ảnh gia linh hoạt theo sát chủ thể và ghi lại khoảnh khắc quyết định. 2 ống kính đồng thời duy trì chất lượng hình ảnh đặc trưng của dòng G Master với độ phân giải cao, hiệu ứng bokeh mượt mà cùng khả năng lấy nét tự động nhanh và chính xác, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái siêu tele Sony ở phân khúc chuyên nghiệp.

Sony tiếp sức đam mê, mở lối hành trình sáng tạo

Với Sony, phát triển nhiếp ảnh thiên nhiên và thể thao không chỉ dừng lại ở việc mở rộng lựa chọn thiết bị, mà còn tạo thêm cơ hội để người dùng trải nghiệm thực tế, thử sức, học hỏi và kết nối cộng đồng.

Đội Sony Alpha Wings giành giải nhất tại Vietnam BirdRace 2026.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh chim và thiên nhiên, Sony đồng hành cùng Vietnam BirdRace 2026 với vai trò nhà tài trợ chính. Đội Sony Alpha Wings do Sony thành lập cũng trực tiếp tham gia thi đấu và giành giải nhất. Bên cạnh thử thách kỹ năng thực địa, Vietnam BirdRace kết nối người chung đam mê và lan tỏa tinh thần tôn trọng thiên nhiên, đề cao sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và ý thức hạn chế tác động đến hành vi tự nhiên của các loài.

Nhiếp ảnh gia Thiện Nguyễn và bộ ảnh chụp bằng Alpha 7R VI cùng FE 100-400 mm F4.5 GM.

Sony cũng đồng hành cùng nhiếp ảnh gia Thiện Nguyễn trong hành trình khám phá thế giới tự nhiên tại nhiều vùng đất khác nhau. Từ cảnh sắc nguyên sơ và các loài sinh vật giữa vùng băng giá Nam Cực đến đời sống của đàn sư tử trên đồng cỏ Maasai Mara, mỗi hành trình mở ra góc nhìn riêng về thiên nhiên hoang dã. Trước thách thức về khoảng cách, điều kiện tác nghiệp và chuyển động khó đoán của chủ thể, hệ thống máy ảnh Sony Alpha cùng ống kính tele và siêu tele hỗ trợ nhiếp ảnh gia linh hoạt ghi lại khoảnh khắc đặc trưng của thế giới hoang dã.

Khoảnh khắc trên đường đua được chụp bằng Sony Alpha 9 III và FE 100-400mm F4.5 GM OSS, cho thấy khả năng theo sát chủ thể chuyển động tốc độ cao.

Với nhiếp ảnh thể thao, Sony tổ chức workshop thực hành, nơi người tham gia có thể học hỏi kinh nghiệm tác nghiệp, rèn luyện khả năng theo sát chủ thể chuyển động tốc độ cao và trực tiếp trải nghiệm thiết bị trong tình huống chụp thực tế.

Thông qua hoạt động từ trải nghiệm thực địa đến chia sẻ kỹ năng, Sony tạo thêm cơ hội để người yêu nhiếp ảnh gặp gỡ, học hỏi và phát triển cùng cộng đồng, từ đó tự tin khám phá thế giới nhiếp ảnh siêu tele theo góc nhìn riêng.

Giá trị của một hệ sinh thái ống kính siêu tele đa dạng không chỉ nằm ở số lượng tiêu cự hay hiệu suất, mà còn ở khả năng mang đến lựa chọn phù hợp với nhu cầu, trình độ, phong cách chụp và mức đầu tư của từng người dùng.

Từ người mới bắt đầu, người chơi ảnh nâng cao đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mỗi người đều có thể tìm thấy điểm khởi đầu phù hợp để khám phá nhiếp ảnh tầm xa, đồng thời học hỏi, trải nghiệm và phát triển cùng cộng đồng. Nhiếp ảnh siêu tele vì thế không còn là trải nghiệm dành riêng cho một nhóm người dùng chuyên sâu, mà mở ra cơ hội để nhiều người yêu nhiếp ảnh bắt đầu hành trình và tận hưởng niềm vui ghi lại khoảnh khắc ở khoảng cách xa cùng Sony.

Sau cùng, điều đáng nhớ không chỉ là khả năng đưa chủ thể đến gần hơn qua ống kính, mà còn là cảm xúc khi người chụp bắt gặp và lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt. Đó cũng là tinh thần Kando mà Sony theo đuổi: Khơi gợi những rung động, truyền cảm hứng sáng tạo và để mỗi người kể lại thế giới theo góc nhìn riêng.

Khám phá hệ sinh thái ống kính tele và siêu tele của Sony tại đây.