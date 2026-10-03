Hề Mộng Dao đeo kín tay 22 vòng vàng do mẹ chồng tỷ phú tặng trong lễ cưới
Hề Mộng Dao đeo kín tay 22 vòng long phụng do mẹ chồng tỷ phú Lương An Kỳ tặng trong nghi lễ cưới truyền thống.
Trong nghi lễ cưới truyền thống, Hề Mộng Dao đeo kín tay 22 vòng long phụng trị giá khoảng 3 triệu HKD (hơn 10 tỷ đồng) do mẹ chồng Lương An Kỳ trao tặng, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/he-mong-dao-deo-kin-tay-22-vong-vang-do-me-chong-ty-phu-tang-trong-le-cuoi-169261003014932349.htm