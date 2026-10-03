Hề Mộng Dao đeo kín tay 22 vòng vàng do mẹ chồng tỷ phú tặng trong lễ cưới

Không chỉ thu hút khán giả bằng những bài hát bắt tai, luật chơi tại Vũ trụ “Say Hi” cũng là điều thu hút công chúng qua các màn reality. Từ Anh Trai “Say Hi” mùa 1, 2 đến Em Xinh “Say Hi”, các cơ chế chọn đội, đấu giá bài hát, tích điểm hay giành quyền lợi liên tục được biến đổi. Nhưng đến Tinh Hà “Say Hi”, công thức này được đẩy lên nhiều tầng hơn. Các Anh Trai liên tục đối mặt với những cú "bẻ lái" bất ngờ và độ khó ngày càng “căng” qua từng livestage.