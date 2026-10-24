Hề Mộng Dao chứng minh đẳng cấp 'bá sàn' từ Victoria's Secret đến Thịnh điển VOGUE

Hề Mộng Dao trở thành tâm điểm chú ý khi sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ). Đây là lần trở lại sàn diễn nội y đình đám của chân dài sinh năm 1989 sau 8 năm vắng bóng. Ở phần mở màn, Hề Mộng Dao xuất hiện ngọt ngào trong bộ nội y ren hồng kết hợp corset ôm sát vòng eo và phụ kiện cài đầu hình cành hoa nở rộ.

Màn tung cánh bùng nổ khí chất của "thiên thần" Hề Mộng Dao tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 sau 8 năm vắng bóng.

Đến phần diễn thứ hai, cô tạo nên khoảnh khắc bùng nổ truyền thôngkhi khoác lên mình thiết kế có gam màu champagne bằng chất liệu organza xuyên thấu, đi kèm đôi cánh khổng lồ siêu bắt mắt. Khác hẳn kết cấu lông vũ quen thuộc của thương hiệu Victoria’s Secret, đôi cánh này tận dụng triệt để độ trong và khả năng bắt sáng của chất liệu, tạo hiệu ứng thị giác bồng bềnh như đang trôi giữa không trung.

Màn sải bước tự tin, vững vàng cùng thần thái kiêu hãnh của nữ siêu mẫu ngay lập tức "bắn thẳng" lên vị trí No.1 Hot Search Weibo và đầu bảng top thịnh hành của nền tảng X. Loạt clip đăng lại trên nhiều nền tảng hút hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ "không thể rời mắt" khỏi từng bước chân của cô.

Màn "tung cánh" ở Victoria's Secret vẫn còn "nóng hổi", Hề Mộng Dao lại tiếp tục khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện tại sàn catwalk của Thịnh Điển VOGUE 2026 (Vogue Forces of Fashion Gala). Lần này, nữ siêu mẫu chọn thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2027 từ nhà mốt cao cấp Nicole + Felicia.

Kết hợp cùng tạo hình tóc tết và thần thái sắc sảo, visual của Hề Mộng Dao tại sự kiện lập tức khiến netizen rần rần, ví như "phượng hoàng tái sinh" hay tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích.

Điểm đắt giá nhất của bộ đầm chính là kỹ thuật đính kết lông vũ ombre mượt mà, đi từ sắc trắng thanh lịch ở phần thân trên rồi đậm dần sang tông nâu sẫm cuốn hút ở phần đuôi váy. Thiết kế cúp ngực khéo léo giúp cô khoe trọn bờ vai thon gọn cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của một siêu mẫu.

Vóc dáng của Hề Mộng Dao qua hai sự kiện sát nhau cũng trở thành chủ đề được dân tình thảo luận rôm rả trên các diễn đàn. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở và bước sang tuổi 37, cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, săn chắc cùng tỉ lệ cơ thể siêu thực. Nhiều netizen đã để lại bình luận trầm trồ, ngỡ ngàng trước diện mạo "mẹ hai con" của nữ siêu mẫu. Không ít người còn cảm thán vóc dáng hiện tại của cô thậm chí trông có phần tràn đầy sức sống cùng khí chất cuốn hút hơn cả thời đôi mươi.

Khí chất "tiên nữ" của Hề Mộng Dao trong góc máy cận tại Thịnh Điển VOGUE 2026.

Màn "cân đẹp" từ thiết kế ôm sát ở Victoria’s Secret cho đến mẫu đầm đuôi cá nặng đô tại Thịnh Điển VOGUE 2026 khiến dân mạng không tiếc lời khen ngợi siêu mẫu.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống riêng của Hề Mộng Dao trong năm 2026 cũng đón nhận nhiều cột mốc ngọt ngào. Tháng 6, cô cùng doanh nhân Hà Du Quân đã cử hành hôn lễ lãng mạn tại Pháp, rồi tiếp tục mở tiệc cảm ơn hoành tráng ở Macau (Trung Quốc). Ủng hộ sự trở lại sau 8 năm của "'thiên thần Victoria's Secret" Hề Mộng Dao, Hà Du Quân đăng bài trên Instagram, gọi cô là "niềm tự hào của gia đình".