Điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành là hệ mái lấy sáng được tạo hình theo cảm hứng hoa sen. Công trình kết hợp mái kính skylight phía trên và hệ trần nhôm tạo hình bên dưới, hình thành những đường cong mô phỏng cánh sen đang bung nở.

Khi nhà ga đi vào khai thác chính thức vào ngày 24/12 sắp tới, hệ mái hoa sen được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc dễ nhận diện nhất tại sân bay Long Thành.

Phía trên hệ trần là mái kính skylight có diện tích hơn 10.200 m2, gồm 5.402 tấm panel hình tam giác với 756 kiểu biên dạng khác nhau. Do bề mặt mái có hình dáng uốn cong phức tạp, mỗi tấm kính phải được thiết kế theo hình học riêng để phù hợp với vị trí lắp đặt, bảo đảm sự khớp nối của toàn bộ hệ thống.

Các thanh lam phía dưới mái kính có nhiệm vụ điều tiết lượng ánh sáng tự nhiên đi vào nhà ga. Thay vì để ánh sáng chiếu trực tiếp xuống sảnh, hệ thống này giúp phân tán ánh sáng, tạo những mảng sáng tối đan xen trên nền nhà.

Hệ trần nhôm gồm 345 cấu kiện với hơn 30 loại sản phẩm trần khác nhau. Các cấu kiện được gia công và lắp ghép theo thiết kế đường cong 3D để tạo nên hình khối thống nhất, mô phỏng nhụy và cánh hoa sen.

Hệ trần sử dụng các module hình thoi với những thanh nhôm bố trí nghiêng khoảng 45 độ nhằm hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp xuống không gian bên dưới.

Cận cảnh cấu trúc các ô hình thoi trên hệ trần.

Các đường nét của hệ mái hội tụ về khu vực trung tâm, tạo cảm giác như những cánh sen đang xòe rộng.

Công nhân sử dụng xe nâng để tiếp cận khu vực trần ở độ cao lớn. Việc thi công và hoàn thiện những chi tiết kiến trúc trên cao này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng cùng các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

Hệ mái lấy sáng trải dài phía trên khu vực sảnh, nơi các hạng mục nội thất và khu vực chức năng đang được hoàn thiện.

Các bồn cây và khu vực cảnh quan bên trong nhà ga được bố trí dưới hệ mái lớn. Ánh sáng tự nhiên từ phía trên chiếu xuống, tạo nên sự kết nối giữa không gian kiến trúc và các mảng xanh nội thất.

Ánh sáng tự nhiên chiếu xuống khu vực cảnh quan bên trong, kết hợp với các mảng xanh tạo cảm giác thông thoáng cho nhà ga.

Nhìn từ bên ngoài, phần mái nhà ga có những đường cong vươn rộng, tạo hình các cánh sen xếp lớp. Khu vực phía trước công trình vẫn đang được triển khai các hạng mục xây dựng và hoàn thiện.

Dạo một vòng nhà ga sân bay Long Thành, công nghệ nào đặc biệt? Từ làm thủ tục, gửi hành lý đến kiểm tra an ninh, nhà ga sân bay Long Thành tích hợp nhiều công nghệ tự động hóa trong quy trình phục vụ hành khách.