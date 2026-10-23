Hệ lụy vi phạm hành lang giao thông

Tập kết vật liệu xây dựng ngay trên vỉa hè đường Lý Nam Đế (phường An Hải). Ảnh chụp lúc 9h49 phút ngày 21/10. Ảnh: Đơn vị quản lý cung cấp.

Đủ dạng vi phạm

Thực thi công vụ trên đường Nguyễn Tất Thành qua địa phận phường Hòa Khánh, đội tuần tra của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng (đơn vị được giao quản lý tuyến đường) phát hiện tại nút giao đường N19C thuộc Khu B vệt biệt thự Xuân Thiều xuất hiện một bãi đậu đỗ xe tự phát. Nhân viên của đội chụp hình, ghi lại clip hiện trạng chứng cứ gửi cho chính quyền phường.

Tại đường Tú Mỡ (phường An Khê), người dân lấn chiếm lòng đường họp chợ tạm cũng được ghi nhận, gửi cho chính quyền phường kiểm tra, xử lý theo quy định.

Được Sở Xây dựng giao quản lý, duy tu và bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ gồm 475 đoạn, tuyến (tổng chiều dài hơn 532,6km), Phó Giám đốc Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng Trần Từ Hải chia sẻ, các tuyến đường đơn vị quản lý chủ yếu nằm vùng trung tâm thành phố.

Do vậy đặc trưng các dạng vi phạm hành lang an toàn cụ thể như: để vật dụng, bồn hoa cây cảnh trên vỉa hè; dựng lều quán, đặt biển quảng cáo trên vỉa hè và dưới lòng đường; đậu đỗ ô tô trên vỉa hè; cho xe tải chạy trên vỉa hè để vào thi công công trình... Nhiều trường hợp thi công trong phạm vi hành lang an toàn giao thông nhưng không có giấy phép, hoặc giấy phép hết hạn.

Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam được giao quản lý các tuyến tỉnh lộ ĐT611, ĐT611B, ĐT612, ĐT614 và các tuyến quốc lộ 14B (đoạn km32+126 - km73+971), 14D, 14E có tổng chiều dài 231,4km.

Lãnh đạo công ty cho biết, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ thường xuyên xảy ra để họp chợ tự phát, dựng lều quán, mái che; tự ý san lấp mặt bằng, mở điểm đấu nối trái phép vào đường đang khai thác, xây dựng bãi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng... Nhiều trường hợp cố ý xây dựng công trình, tường rào trái phép trong phạm vi đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ.

Thời gian qua, quốc lộ 14E và quốc lộ 14D được tạm thời giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, việc quản lý hành lang an toàn đường bộ của 2 tuyến đường nêu trên vẫn do đơn vị quản lý thực hiện theo nhiệm vụ Sở Xây dựng giao.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam, chỉ tính từ tháng 1 đến ngày 12/3/2026, ven tuyến quốc lộ 14D có đến 34 trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ (gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ). Ven quốc lộ 14E đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp, một số hộ dân có hành vi vi phạm đất dành cho đường bộ.

Đơn vị quản lý quốc lộ 14B chụp hình ghi nhận tình trạng xâm phạm hành lang an toàn qua địa phận xã Thạnh Mỹ. Ảnh: Đơn vị quản lý.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm

Ông Trần Từ Hải chia sẻ, việc lấn chiếm vỉa hè sẽ gây khuất tầm nhìn thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt tại các nút giao làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực trạng nêu trên còn khiến công tác kiểm tra, khắc phục các hư hỏng phát sinh trên hạ tầng đường bộ cũng gặp rất nhiều khó khăn vì bị che khuất và không có không gian để triển khai thực hiện sửa chữa. Đậu đỗ xe trên vỉa hè, cho xe tải chạy lên vỉa hè gây hư hỏng kết cấu vỉa hè, ảnh hưởng đến mỹ quan và khả năng thoát nước của công trình...

Xét ở góc độ kinh tế, xâm phạm hành lang an toàn đường bộ sẽ trực tiếp làm hư hỏng hạ tầng vốn có, chắc chắn sẽ làm giảm tuổi thọ của công trình đang khai thác, tốn kém kinh phí bố trí để sửa chữa.

Vào mùa mưa, những con đường đất mà người dân tự ý mở kết nối trái phép vào đường bộ để dẫn lên rẫy keo sẽ “thu nước” chảy từ trên cao xuống. “Suối nhân tạo” này làm sạt lở đất đá, cây cối từ taluy dương gây tắc lưu thông, phải bố trí nguồn lực khắc phục.

Chưa kể, hiện trạng hành lang an toàn đường bộ bị xâm phạm mà không bị phát hiện hoặc không xử lý triệt để sẽ tạo “cái cớ” để người dân đòi hỏi kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Theo các đơn vị quản lý đường bộ, theo quy định hiện hành, các nhà thầu bảo trì chỉ có quyền tuần đường, phát hiện vi phạm, lập biên bản và chuyển hồ sơ cho chính quyền địa phương xử lý.

Qua thực tế, tình trạng tái lấn chiếm diễn ra phổ biến, nguyên nhân chủ yếu là chính quyền địa phương chưa đủ quyết liệt trong xử lý sau khi nhận được thông báo vi phạm từ đơn vị. Hộ dân dựng lều quán hoạt động thường xuyên trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ nhưng không bị xử lý triệt để...

Ngành chức năng nhìn nhận, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra tại một số khu vực, gây khó khăn cho công tác quản lý. Hiện nay, Sở Xây dựng không còn lực lượng thanh tra nên càng khó khăn hơn trong việc quản lý hành lang an toàn.

Ngày 5/3/2026, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến ngày 16/7/2026, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó giao chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, việc kiểm tra xử lý của các địa phương đã có chuyển biến nhưng chưa triệt để. Chính vì vậy, ngành chức năng đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; đặc biệt xử lý tăng nặng đối với các trường hợp tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.