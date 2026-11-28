Khi nội dung lệch chuẩn được cổ súy

Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm đăng tải các nội dung tiêu cực thu hút sự tham gia của người dùng, trong đó có cả người trẻ ở Bắc Ninh, từ những nhóm có tính chất xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình như “Con ghét bố mẹ” đến các nhóm cổ súy lối sống giang hồ, bạo lực, thích thể hiện. Thành viên của những nhóm này có cả học sinh, thanh, thiếu niên.

Thanh niên trực tiếp đăng tải, phê duyệt 30 video ghi cảnh thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng trên hai nhóm Facebook “Trẻ Becllin” và “Trẻ Quế Võ” bị cơ quan chức năng triệu tập, xử lý.

Một số tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh, video đánh nhau, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nhằm thu hút lượt xem, bình luận và tương tác. Đơn cử như nhóm “Con ghét bố mẹ” do một đối tượng ở xã Bắc Lũng lập. Ban đầu, nhóm chỉ có vài nghìn thành viên nhưng chỉ trong vài ngày đã tăng lên hơn 100 nghìn người, cho thấy sức lan truyền đáng chú ý của những nội dung kích động mâu thuẫn, bất hòa.

Tại Bắc Ninh, nhóm của Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc “Rambo”, trú tại phường Lục Nam) từng đăng tải nhiều hình ảnh, video dàn dựng theo phong cách giang hồ, cổ súy bạo lực, phô trương hình ảnh “đàn anh, đàn chị”. Cùng với đó, tại các nhóm Facebook “Trẻ Becllin”, “Trẻ Quế Võ”, nhiều video ghi cảnh thanh, thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng cũng được đăng tải, chia sẻ. Riêng H.V.D (sinh năm 2007) đã trực tiếp đăng tải, phê duyệt 30 video có nội dung này.

Những hình ảnh, video này nhận được nhiều bình luận, chia sẻ, thậm chí tán thưởng, cổ vũ. Một số tài khoản còn ghép hình ảnh người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng để câu tương tác. Với học sinh, thanh, thiếu niên, nhất là trẻ vị thành niên còn hạn chế trong chọn lọc thông tin, việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung như vậy có thể dẫn đến nhận thức lệch lạc, coi sự hung hãn, liều lĩnh là biểu hiện của bản lĩnh hay cách thể hiện bản thân. Từ việc theo dõi, tham gia hội nhóm trên mạng, các em có thể bị lôi kéo, bắt chước những hành vi lệch chuẩn ngoài đời.

Từ lời thách thức trên mạng đến vi phạm

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Bắc Ninh), qua nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vụ gây rối trật tự công cộng ở thanh, thiếu niên khởi phát từ mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, thách thức trên mạng. Có những nhóm dù không quen biết từ trước nhưng qua lời mời gọi, hẹn gặp, thông báo “chiếm map” (chỉ hành động kiểm soát, giành quyền làm chủ hoặc bao phủ một khu vực, bản đồ trong trò chơi) trên mạng xã hội, kèm thời gian và địa điểm cụ thể, đã kéo nhau đến giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí có hành vi cướp tài sản, giết người.

Nhóm thanh, thiếu niên từ nhiều địa phương liên quan vụ gây rối trật tự rạng sáng ngày 1/11/2026.

Vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Nếnh rạng sáng 1/11 mới đây là một ví dụ. Từ thông tin hẹn gặp “chiếm map” trên một số tài khoản, gần 90 thanh, thiếu niên từ nhiều xã, phường của thành phố như Lục Nam, Phượng Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn, Đông Phú, Tây Yên Tử... dù không quen biết nhau vẫn tụ tập về phường Nếnh, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, một số đối tượng còn mang theo hung khí. Nhờ theo dõi sát các hội nhóm, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã chủ động triển khai phương án ngăn chặn, kiểm soát tình hình. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố 24 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó có 20 người dưới 18 tuổi; hàng chục trường hợp khác bị xử lý hành chính.

Để ngăn ngừa những hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội, cha mẹ không chỉ quản lý thời gian dùng điện thoại mà cần biết con em thường theo dõi nội dung gì, tham gia những hội nhóm nào, qua đó sớm nhận ra biểu hiện bất thường, tâm lý bị kích động hoặc dấu hiệu bị lôi kéo. Nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, giúp học sinh biết chọn lọc thông tin, nhận diện nội dung độc hại và có trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình trên không gian mạng.

Thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự cho thấy, năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 15/11/2026), đơn vị đã khởi tố 67 vụ án với 614 bị can là thanh, thiếu niên liên quan đến tội phạm đường phố và các vi phạm pháp luật khác. Trong số đó có hơn 400 trường hợp dưới 18 tuổi. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, qua điều tra nhiều vụ việc nêu trên cho thấy, mạng xã hội được sử dụng như một kênh liên lạc, tập hợp, thông báo địa điểm và lôi kéo tụ tập. Đây là phương thức cần được chú ý trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý vi phạm trên không gian mạng vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do nhiều tài khoản sử dụng thông tin ẩn danh, hệ thống máy chủ, quản trị viên ở nước ngoài, hoạt động trên nhiều nền tảng, gây trở ngại cho quá trình xác minh chủ thể, thu thập chứng cứ và xử lý.

Để ngăn ngừa tình trạng này, bên cạnh biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn đến việc sử dụng mạng xã hội của học sinh. Cha mẹ không chỉ quản lý thời gian dùng điện thoại mà cần biết con em thường theo dõi nội dung gì, tham gia những hội nhóm nào, qua đó sớm nhận ra biểu hiện bất thường, tâm lý bị kích động hoặc dấu hiệu bị lôi kéo. Nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, giúp học sinh biết chọn lọc thông tin, nhận diện nội dung độc hại và có trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình trên không gian mạng.

Một hội nhóm bị đóng hay một video vi phạm bị gỡ bỏ chưa thể ngăn những nội dung tương tự tiếp tục xuất hiện. Điều quan trọng là nhận diện sớm những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên; đồng thời ngăn chặn việc kết nối, lôi kéo trên mạng, trước khi những lời thách thức dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ngoài đời.

Thùy Ninh

Ông Phí Hữu Quynh, Trưởng Phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo): Giúp học sinh làm chủ kỹ năng số

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những lợi ích trong học tập, giao tiếp, không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ thông tin xấu, độc, tin giả, lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại trẻ em. Trước thực tế đó, ngành Giáo dục xác định việc trang bị kỹ năng số, giúp học sinh nhận diện rủi ro và tự bảo vệ là yêu cầu cấp thiết.

Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ưu tiên tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn Giáo dục công dân, cán bộ tư vấn học đường và Đoàn - Đội. Qua đó, hướng dẫn học sinh kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống bất thường hoặc bị đe dọa trên không gian mạng. Nội dung an toàn không gian mạng cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá trường học an toàn, trường học hạnh phúc.

Mới đây, Sở phối hợp với Công an thành phố phát động chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với thông điệp "Kết nối không tổn thương" nhằm gắn kết lực lượng công an, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại trẻ em trên mạng. Các nhà trường giữ vai trò chủ đạo thông qua việc triển khai hoạt động "Bình dân học vụ số", lồng ghép kỹ năng số vào môn học, hoạt động trải nghiệm và hưởng ứng phong trào "5 phút cùng em".

Khi gia đình tăng cường quản lý thiết bị, lắng nghe con mỗi ngày, kết hợp cùng nhà trường và xã hội, mỗi học sinh sẽ trở thành công dân số bản lĩnh, tử tế, nói không với bạo lực mạng và không bao giờ đơn độc trên không gian mạng.

Bà Hán Thị Hương Giang, Chuyên gia tâm lý học, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn: Cha mẹ quan tâm, tôn trọng, lắng nghe con

Ở độ tuổi thiếu niên, các em có tâm lý “mình đã là người lớn” nên khao khát được thể hiện và ghi nhận. Do đặc điểm sinh lý lứa tuổi khiến quá trình hưng phấn lấn át khả năng kiểm soát cảm xúc, các em dễ bị bạn bè tác động và chịu áp lực phải làm theo số đông.

Khi các hành vi gây sốc, bạo lực trên mạng xã hội dễ dàng được cổ vũ bằng lượt thích và chia sẻ, những em đang cô đơn, thiếu kết nối với gia đình hoặc gặp áp lực học tập càng dễ bị hội, nhóm tiêu cực thu hút vì cảm giác được quan tâm. Điều này kéo theo hệ lụy trên cả ba phương diện: Nhận thức (dần coi hành vi lệch chuẩn là bình thường), tâm lý (sợ bị loại trừ, lo âu, lệ thuộc sự công nhận ảo) và hành vi (bắt chước, bắt nạt, nói dối, sao nhãng học tập hoặc tham gia hoạt động nguy hiểm).

Tác động đáng lo ngại diễn ra trên cả ba phương diện. Về nhận thức, trẻ có thể dần coi những hành vi lệch chuẩn là bình thường khi liên tục được tán thưởng. Về tâm lý, trẻ dễ lo sợ bị loại trừ, phụ thuộc vào sự công nhận của bạn bè, thậm chí căng thẳng hoặc bất an. Về hành vi, một số em có thể bắt chước hành vi bắt nạt, gây hấn, nói dối, sao nhãng học tập hoặc tham gia hoạt động nguy hiểm. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng này khác nhau ở từng từng em, không phải ai tham gia nhóm cũng sẽ có hành vi tiêu cực.

Vì vậy, thay vì chỉ kiểm soát chặt chẽ, cha mẹ cần thường xuyên kết nối, tôn trọng và lắng nghe con, không phán xét; đồng thời dạy các em tư duy phản biện, kỹ năng từ chối và tìm kiếm hỗ trợ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, phối hợp với nhà trường để can thiệp kịp thời. Một gia đình thấu hiểu sẽ là điểm tựa giúp trẻ không phải đánh đổi giá trị đúng đắn chỉ để được một nhóm ảo chấp nhận.

Anh Trương Văn Đạo, KOL, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ và Nghệ thuật Gỗ ND, phường Phù Khê (Bắc Ninh): Tỉnh táo trước tin giả, lan tỏa giá trị tích cực

Là người sáng tạo nội dung đi lên từ một xưởng mộc nhỏ tại Bắc Ninh, tôi cảm nhận rất rõ cơ hội mà mạng xã hội mang lại cho giới trẻ trong việc học hỏi, lập nghiệp và đưa sản phẩm thủ công, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng chứa đựng thông tin sai lệch, cắt ghép, kích động bạo lực và hội nhóm tiêu cực, dễ tác động xấu đến những bạn trẻ thiếu kinh nghiệm chọn lọc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là người trẻ phải giữ được tư duy độc lập, luôn kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, không chạy theo đám đông hay cảm xúc nhất thời.

Tự bảo vệ mình trên không gian mạng không chỉ là tránh xa nội dung độc hại mà còn là chủ động lựa chọn, lan tỏa giá trị tích cực; tỉnh táo không tham gia, không tiếp tay và kịp thời báo cáo các hội nhóm xấu độc tới nền tảng hoặc cơ quan chức năng. Đặc biệt, những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng càng phải nêu cao trách nhiệm xã hội trong từng sản phẩm đăng tải. Khi người trẻ sử dụng công nghệ bằng tri thức và bản lĩnh, mạng xã hội sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương Bắc Ninh và đất nước.

Tuyết Mai (thực hiện)